ولدت قبل الموعد بكثير.. تعرف على وزن الطفلة "المعجزة"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

هل أنت مقتنع أن زمن المعجزات قد ولى؟ بالتأكيد فليس هناك زمن محدد للمعجزات.. ومن الممكن أن نسمع أنباءا بين الفينة والأخرى عن أمور تكاد لا تصدق! في موضوع ذي صلة، انتشرت أنباء تخص طفلة اسمها "إليورا شنايدر" التي ولدت بعد 21 أسبوعا فقط من حمل والدتها بها.. قد تجدون الأمر مستحيلا!

ولأن العناية الإلاهية أكبر من أي شيء آخر، فالأطباء في إحدى مستشفيات مدينة "كانساس" الأمريكية بذلوا قصارى جهودهم لإنقاذ الطفلة المعجزة.. رغم أن فرصة الحياة كانت ضئيلة جدا! فوزن الطفلة عندما فحص الأطباء الأم كان أقل من 385 غراما أما طولها فكان 26 سنتميترا، لكن مع ذلك فقد ولدت الطفلة وخرجت للحياة بعد شهر ونصف من التحذيرات

وكانت هذه الولادة المبكرة بعدما أظهرت فحوصات الموجات فوق الصوتية لوالدتها وهي في الشهر 18 من الحمل، أن طول عنق الرحم لديها أقصر بكثير من الطول الطبيعي، وهو ما يشكل خطرا على حياة الطفلة، وهذه الحالة غالبا ما تجبر الأطباء على إجراء عملية الإجهاض، وفق صحيفة "دايلي ميل".

كان هذا الخبر مؤلما بالنسبة للأم، فقررت إعتماد الولادة المبكرة، مادامت صحة جنينها جيدة، وفي الأسبوع 21 من حملها جاءها المخاض، فولدت الطفلة الصغيرة بعد ستة أيام.. بحجم صغير جدا لا يتعدى 400 كيلوغرام..

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