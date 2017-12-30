سعوديون يرحبون بالعام الجديد على تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل مغردون سعوديون على نطاق واسع مع وسم "#بدايه_السنه_الجديده_اقول" الذي احتل المرتبة الأولى بين أكثر الوسوم انتشارا بعدد تتغريدات تجاور الـ 50 ألف تغريدة.

وكتب المتفاعلون مع الوسم امنياتهم ودعواتهم للعام الجديد والتي كان أغلبها دعوات بالأمن والأمان والعافية.

كتب المغرد محترم @mm7ty كل سنة تنقضي يقترب فيها رحيلك اجلس مع نفسك واسألها ماذا قدمتِ لآخرتك؟ لا يلهيكم طول الأمد عن ذكر الله أرى الكثير في الهاشتاق قد انشغل في الدنيا وتناسى ماهو أهم منها وهي الدار الاخره التي يُنادى فيها (يا اهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت) #بدايه_السنه_الجديده_اقول

وقال الفاھـي @fhhhawh #بدايه_السنه_الجديده_اقول ترا سنة جديده مو حياه ثانيه هدوا الوضع ..

وأضاف‏ احمد الحربي@Princce_a #بدايه_السنه_الجديده_اقول ربي اجعل السنه القادمه ميلاداً جديداً لارواحنا ، يمحو عنها مامضى ، واغفر لنا ذنوبنا جميعها علمتها ولا نعلمها , يارب عام جديد بلا خيبات بلا فُقد بلا أوجاع، يارب عام حاملاً معه الفرح،يارب سّنه 2018 خير علينا تغير أقدارنا فيها إلى مانتمنى

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