اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 30 ديسمبر / كانون الأول:
1460 - وقوع "معركة ويكفيلد" وذلك أثناء حرب الوردتين.
1862 - السفينة الأمريكية "مونيتور" والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية تغرق إثر هبوب عاصفة قوية.
1880 - فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.
1922 - ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
1947 - إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.
1961 - إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلد.
1965 - انتخاب فرديناند ماركوس رئيسًا على الفلبين.
1972 - الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.
1997 - سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى في أسوأ أحداث عنف في الجزائر.
2006 - تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
2006 - تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.
2013 - تفجيران انتحاريان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصًا في مدينة فولغوغراد الروسية.
2014 - السُلطات الإندونيسيَّة تُعلن اكتشافها حُطام طائرة رحلة طيران آسيا رقم 8501 وعددٍ من جُثث الرُكَّاب في مضيق كاريماتا.
مواليد
1865 - روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.
1934 - د. جون باهكال، عالم فيزياء أمريكي.
1935 - عمر بونجو، رئيس الغابون.
1937 - غوردون بانكس، حارس مرمى كرة قدم إنكليزي.
1946 - بيرتي فوغتس، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.
1946 - باتي سميث، مغنية وكاتبة أمريكية.
1947 - عتاب، مغنية سعودية.
1957 - عفاف رشاد، ممثلة مصرية.
1959 - أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
1971 - ريكاردو لوبيز فيليبي، حارس مرمى كرة قدم إسباني.
1975 - تايغر وودز، لاعب جولف أمريكي.
1977 - شهاب جوهر، ممثل كويتي.
1977 - ساشا إليتش، لاعب كرة قدم صربي.
1977 - ليلى محمد علي، ملاكمة أمريكية.
1979 - خليل الرميثي، ممثل بحريني.
1979 - فلافيو أمادو، لاعب كرة قدم أنغولي.
1980 - إليزا دوشكو، ممثلة أمريكية.
1981 - علي الحبسي، حارس مرمى كرة قدم عُماني.
1984 - راندال أزوفيفا، لاعب كرة قدم كوستاريكي.
1986 - إيلي غولدنغ، مغنية و كاتبة أغاني انكليزية.
1995 - في، مغني كوري جنوبي.
وفيات
1525 - جاكوب فوغر، مصرفي ألماني.
1640 - جان فرنسوا راجيس، قديس فرنسي.
1644 - د. فان هيلموت، عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.
1941 - إل ليسيتزكي، معماري ومصور روسي.
1944 - رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.
1968 - تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
2006 - المشير. صدام حسين، رئيس العراق الخامس.
2009 - عبد الرحمن وحيد، رئيس إندونيسيا الرابع.
2009 - عبد الأمير مطر، ممثل ومخرج ومسرحي كويتي
أعياد ومناسبات
يوم ريزال في الفلبين.
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