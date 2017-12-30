اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 30 ديسمبر / كانون الأول:



1460 - وقوع "معركة ويكفيلد" وذلك أثناء حرب الوردتين.

1862 - السفينة الأمريكية "مونيتور" والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية تغرق إثر هبوب عاصفة قوية.

1880 - فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.

1922 - ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

1947 - إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.

1961 - إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلد.

1965 - انتخاب فرديناند ماركوس رئيسًا على الفلبين.

1972 - الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.

1997 - سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى في أسوأ أحداث عنف في الجزائر.

2006 - تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.

2006 - تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.

2013 - تفجيران انتحاريان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصًا في مدينة فولغوغراد الروسية.

2014 - السُلطات الإندونيسيَّة تُعلن اكتشافها حُطام طائرة رحلة طيران آسيا رقم 8501 وعددٍ من جُثث الرُكَّاب في مضيق كاريماتا.



مواليد

1865 - روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.

1934 - د. جون باهكال، عالم فيزياء أمريكي.

1935 - عمر بونجو، رئيس الغابون.

1937 - غوردون بانكس، حارس مرمى كرة قدم إنكليزي.

1946 - بيرتي فوغتس، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1946 - باتي سميث، مغنية وكاتبة أمريكية.

1947 - عتاب، مغنية سعودية.

1957 - عفاف رشاد، ممثلة مصرية.

1959 - أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

1971 - ريكاردو لوبيز فيليبي، حارس مرمى كرة قدم إسباني.

1975 - تايغر وودز، لاعب جولف أمريكي.

1977 - شهاب جوهر، ممثل كويتي.

1977 - ساشا إليتش، لاعب كرة قدم صربي.

1977 - ليلى محمد علي، ملاكمة أمريكية.

1979 - خليل الرميثي، ممثل بحريني.

1979 - فلافيو أمادو، لاعب كرة قدم أنغولي.

1980 - إليزا دوشكو، ممثلة أمريكية.

1981 - علي الحبسي، حارس مرمى كرة قدم عُماني.

1984 - راندال أزوفيفا، لاعب كرة قدم كوستاريكي.

1986 - إيلي غولدنغ، مغنية و كاتبة أغاني انكليزية.

1995 - في، مغني كوري جنوبي.



وفيات

1525 - جاكوب فوغر، مصرفي ألماني.

1640 - جان فرنسوا راجيس، قديس فرنسي.

1644 - د. فان هيلموت، عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.

1941 - إل ليسيتزكي، معماري ومصور روسي.

1944 - رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.

1968 - تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.

2006 - المشير. صدام حسين، رئيس العراق الخامس.

2009 - عبد الرحمن وحيد، رئيس إندونيسيا الرابع.

2009 - عبد الأمير مطر، ممثل ومخرج ومسرحي كويتي



أعياد ومناسبات

يوم ريزال في الفلبين.



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