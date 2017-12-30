العثور على بيوض لديناصور في الصين عمرها 130 مليون عام

أخبار الآن | بجين - الصين (ذي صان)

اكتشف عمال البناء في الصين عددا من بيوض الديناصورات، يعتقد بأنها تعود إلى نحو 130 مليون عام.

وكان العمال يستعدون لبناء مدرسة في مقاطعة جيانغشي عندما اكتشفوا 20 هيكلا أسود تحت التربة.

ويدعي الخبراء أنها تعود إلى العصر الطباشيري الذي امتد ما بين 145 مليون و66 مليون سنة مضت.

وتظهر صور هذا الاكتشاف الرائع البيض الذي يبلغ سمكه 2 ملليمتر، وقام العلماء بأخذ البيض لإجراء الاختبارات اللازمة عليه، وقد توقفت أعمال البناء في الموقع.

ويعني اكتشاف هذا العدد من البيض في الصين، أن المنطقة كانت موطنا لما لا يقل عن 20 نوعا منفصلا من الديناصورات.

وأثارت الاكتشافات السابقة للبيض المحفوظ بشكل جيد، آمالا بإعادة وحوش ما قبل التاريخ إلى الحياة.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أسابيع فقط من عثور العلماء على قراد "دراكولا" الذي يعود عمره إلى 100 مليون عام، والذي يمكن أن يحتوي على الحمض النووي للديناصورات المنقرضة.

وكان القراد ممسكا بريشة ديناصور داخل قطعة من الصمغ الذي تنتجه الأشجار، حيث تحجرت بداخلها منذ أكثر من 99 مليون عام.

ويؤكد العلماء الذين يشرفون على دراسة هذا الاكتشاف أن جميع محاولات إزالة الحمض النووي من هذه العينات المتحجرة في العنبر قد فشلت بسبب تدهور المركب المعقد مع مرور الزمن.

وقالت الخبيرة والمؤلفة هيلين بيلتشر: "إذا كان باستطاعتنا استعادة خلية دم ديناصور ثم زراعتها في بيضة قد أزيل منها سابقا الحمض النووي الخاص بها، فمن الممكن أن ينمو بداخلها ديناصور".

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