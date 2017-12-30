إيطاليان يربحان قضية ضد شركة "أبل" والسبب "ستيف جوبز"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بعد معركة طويلة في المحاكم بدأت فصولها سنة 2012 للشقيقين الإيطاليين "فينتشنزو" و "جياكومو بارباتو"، كسبا المعركة أخيرا بشكل قانوني، في التفاصيل وقفا الشقيقان الند للند ضد شركة أبل، لكنهما استطاعا مؤخرا استخدام إسم "ستيف جوبز" وشعار الشركة العملاقة كعلامة تجارية لهما قانونيا..

استغلا الشقيقان الثغرة الموجودة فيما يخص استخدام شركة "أبل" اسم مؤسسها "ستيف جوبز" كعلامة تجارية.. فالشركة أغفلت تسجيل هذا الاسم الكبير كعلامة تجارية.. لذلك فهو متاح للجميع

قبل الدخول لمجال المحاكم، اتهمت "أبل" الشقيقان باستخدام اسم "ستيف جوبز" والشكل القريب لشعار الشركة، لكن بدل من جهة التفاحة المقضومة، كان هناك حرف "ل".. وهو ما أثبتت الشركة أنه غير صالح للأكل، لذلك فلاحق للأبل باتهام الأخوين بسرقة الشعار.. وأن ذلك

الاتهام ليس واقعيا، من جهة أخرى أصرت على حق الشقيقين في استخدام شعارهما بكل حرية.. وهو لم ترد عليه الشركة بأي تعليق.. وبعدما صار الأمر قانونيا، يقول الشقيقان أنهما مصممان بعدما قالت العدالة كلمتها على مواصلة العمل تحت العلامة التجارية "ستيف جوبز"..

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