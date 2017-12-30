إذا كنت تخطط للسفر لأول مرة خارج بلدك.. تجنب هذه الأخطاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل جربت متعة السفر لأول مرة في حياتك لبلد آخر؟، إنه شعور فريد من نوعه يخالجك.. لأول مرة ستغادر موطنك لتحل في موطن غيره حتى وإن كان بغرض السياحة.. فالشعور غريب جدا، فحتى لا تفسد متعة الرحلة، تجنب الوقوع في هذه المشاكل التي تعتبر نتيجة الأخطاء الشائعة التي يقع بها المسافرون.. إليك هذه الأخطاء:

1- عدم اصطحاب الوثائق الصحيحة

حاول أن تجمع جميع الوثائق اللازمة قبل أن تغادر موطنك، ففي حين تطلب بعض الدول جواز السفر فقط، تحتاج دول أخرى لاستصدار تأشيرة دخول إلى أراضيها، بالإضافة إلى بعض الإثباتات الأخرى..

2- الإفراط في حزم الأمتعة

يعتبر حزم الأمتعة بمثابة عنصر إرهاق الذي يقع فيه الكثير من المسافرين، وهو ما يتسبب بصعوبة في الحركة خصوصا في وسائل النقل، بالاضافة الى تكاليف نقل الوزن الزائد.

3- السفر في الاجازات

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون السفر في فترة الأعياد والاجازاتن فما عليك سوى إعادة التفكير في الأمر لأنه يكلفك الكثير، فهو لا يستحق العناء ما دمت ستستمتع بهذه الأماكن في اوقات أخرى، فعادة ما تكون الأماكن المعروفة مزدحمة علاوة أن الرحلات محجوزة أو ذات ثمن مرتفع.. فتجنب ذلك قدر الامكان

4- حمل ميزانية مناسبة

على الرغم من توفر أجهزة الصرف الآلي، إلا أن هذه الأجهزة قد لا تقبل بطاقتك.. لذلك فحاول حمل نقودا كافية لكن لا تبالغ في حمل نقودا إضافية، لأن ذلك قد يوقعك في مشكل السرقة

5- التأني قبل إتخاذ قرارات الشراء

قد يبدو قرار الشراء سهلا خصوصا ببطاقة الإتمان، لكن احترس لا تتسرع حينما تقرر حجز مقعد بالطائرة أو غرفة بالفندق، فهناك عدة خيارات، والتمهل قليلا قد يقودك لأسعار أرخص بكثير..

اقرا ايضا:

فقدان جواز سفرك في الخارج هو "كابوس".. فكيف تتفادى ذلك؟

كم جنسية يحق للشخص ان يحمل؟

