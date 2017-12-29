ممرضات يحتفلن بالعام الجديد بإلباس الرضع أزياء خاصة جدا

أخبار الآن | تايلاند - بانكوك (رويترز)

عبرت ممرضات في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك عن حبهن للجراء يوم الخميس بإلباس أطفال حديثي الولادة أزياء كلاب جميلة قبيل حلول عام الكلب الذي سيبدأ في 2018.

وقالت احدى الممرضات إن الآباء حصلوا على صور لأطفالهم كتذكار. وأضافت أن بعض الآباء اختاروا المستشفى للولادة خصيصا بسبب أزياء العام الجديد والصور التذكارية التي يقدمها.

وقامت الممرضات في مستشفى باولو ميموريـال هوسبيتال تشوكتشاي 4 بإلباس الرضع قبعات زرقاء وبنية من الكروشيه لها آذان كلاب وملابس ملائمة لها قبل التقاط صور لهم.

ويمثل 12 حيوانا الأبراج الفلكية الصينية التقليدية ولكل عام معتقدات خاصة به. ويبدأ عام الكلب في فبراير شباط.

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في هذه الصورة الجميلة طفل.. هل تستطيع أن تكشف مكانه؟

