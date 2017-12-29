اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 29 ديسمبر / كانون الأول:



1778 - الجيش البريطاني بقيادة أرشيبالد كامبل يحتل سافانا في جورجيا وذلك خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

1786 - إنعقاد جمعية الأعيان خلال الثورة الفرنسية.

1874 ـ أعلن الجنرال مارتينيث كامبوس عن تمرد ساغونتو لصالح عودة نظام بوربون الملكي في شخص الدون الفونسو دي بوربون نجل إيزابيل الثانية.

1930 - محمد إقبال يلقي خطاب رئاسي في مدينة الله أباد قدم فيه نظرية الدولتين والخطوط العريضة لرؤية إنشاء باكستان.

1940 - الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة وقد أدى ذلك إلى اشتعال النيران في أنحاء المدينة ومبنى البرلمان، كما أدى إلى مصرع ما يقارب 3600 مدني بريطاني وذلك بفترة الحرب العالمية الثانية.

1944 - صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.

1975 - صدور قانون بريطاني يضع حدًا للتمييز بين الجنسين في الأجور، ونص القانون على حق المرأة بالحصول على أجر مساو لأجر الرجل، كما يمنحها حقوقًا متساوية في العمل والمجتمع، وأصبح التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل أمراً غير قانوني ويعاقب عليه القانون.

1989 - انتخاب فاتسلاف هافيل كأول رئيس غير شيوعي لتشيكوسلوفاكيا.

1992 - تنظيم القاعدة يقوم بأول عملية هجوم بتفجير قنبلتين في عدن باليمن إستهدفت الأولى فندق موفنبيك والثانية موقف السيارات التابع لفندق جولدموهر.

1997 - هونغ كونغ تبدأ بقتل 1250000 دجاجة لوقف انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

1998 - قادة الخمير الحمر في كمبوديا يقدمون اعتذارهم عن المجازر التي ارتكبوها بحق المدنيين إبان فترة السبعينيات والتي نتج عنها حوالي مليون ونصف المليون قتيل.

2001 - حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصاً وإصابة الآلاف.



مواليد

1800 - تشارلز جوديير، عالم كيمياء ومخترع أمريكي.

1808 - أندرو جونسون، رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.

1910 - رونالد كوس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1991.

1925 - رجاء يوسف، ممثلة مصرية.

1938 - جون فويت، ممثل أمريكي.

1939 - محسنة توفيق، ممثلة مصرية.

1942 - راجيش كانا، ممثل هندي.

1949 - سليمة لعبيدي، ممثلة جزائرية.

1957 - صلاح الشرنوبي، ملحن مصري.

1957 - بروس بوتلر، عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2011.

1959 - باتريسيا كلاركسون، ممثلة أمريكية.

1960 - أشرف زكي، ممثل مصري.

1970 - إنريكو كييزا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1972 - جود لو، ممثل إنكليزي.

1978 - كيرون داير، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1979 - زهور حسين، ممثلة بحرينية.

1988 - أجنيس سافاي، لاعبة كرة مضرب مجرية.



وفيات

721 - الإمبراطورة غيميه، إمبراطورة اليابان.

1170 - القديس توماس بيكيت، أسقف كانتربيري.

1825 - جاك لوي دافيد، رسام فرنسي.

1906 - إبراهيم اليازجي، لغوي وناقد وأديب لبناني.

1924 - كارل شبيتلر، أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1919.

1929 - فيلهلم مايباخ، رجل أعمال ومصمم سيارات ألماني.

1986 - هارولد ماكميلان - رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1986 - أندري تاركوفسكي - مخرج وممثل وكاتب روسي.

2003 - أحمد صدقي الدجاني، مفكر فلسطيني.

2003 - خايمي دي بينييس، دبلوماسي إسباني.



أعياد ومناسبات

يوم القديس توماس بيكيت.



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