ديزني لاند خارج الخدمة لأسباب طارئة في أكثر مواسمها ازدحاما

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة -(وكالات)

انقطعت الكهرباء يوم الأربعاء عن مدينة ديزني لاند للألعاب والترفيه في ولاية كاليفورنيا الامريكية، ما عطل ألعابا عليها إقبالٌ شديد خلال واحد من أكثر أسابيع العام زحاما. وعلى تويتر قالت المدينة التي تصف نفسها بأنها "أسعد مكان على وجه الأرض" وتجتذب مئات الآلاف كل يوم إن الزائرين الذين تضرروا من إنقطاع الكهرباء لهم الحق في دخولها مرة أخرى.

وقالت سوزي براون المتحدثة باسم المدينة إن عطلا أصاب محولا يمد منطقتي تونتاون وفانتسي لاند في المدينة بالكهرباء. وأضافت "يسعون لإعادة الكهرباء اليوم، عادت الكهرباء إلى تونتاون".

وقال أشوكا ثياجاراجان الذي يقيم في لوس انجلوس وكان يزور المدينة برفقة زوجته وطفليه إن ألعابا عليها إقبال مثل القطار الأحادي الذي يسير على قضيب واحد ولعبتي (قراصنة الكاريبي) و(البحث عن نيمو) تأثرت جميعا.

وأضاف ثياجاراجان الذي تقطعت به السبل داخل لعبة (قراصنة الكاريبي) لنحو 20 دقيقة "أصابنا إحباط شديد، هذه هدية من أمي لنا جميعا بمناسبة عيد الميلاد، نحن نرتب لهذا منذ أغسطس". ولجأ كثيرون إلى تويتر للشكوى وطلب استرداد المال. وكتب أحدهم "كيف تواجه ديزني لاند انقطاعا للكهرباء في يوم دفعنا فيه 124 دولارا ثمنا لتذكرة في توقيت يشهد ذروة الإقبال؟".

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