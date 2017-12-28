اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 28 ديسمبر / كانون الأول:



1836 - تأسيس جنوب أستراليا وأديليد.

1882 - الإنكليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة سرنديب.

1903 - افتتاح المتحف الإسلامي في القاهرة.

1908 - زلزال في مدينة مسينة من جزيرة صقلية يحصد 75000 نسمة.

1912 - ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو.

1948 - اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي.

1999 - انتخاب الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف رئيسًا مدى الحياة.

2007 - البرلمان النيبالي يلغي الحكم الملكي ويعلن نيبال جمهورية ديمقراطية.

2010 - مجلس الأمة الكويتي يناقش استجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قدم من قبل النواب مسلم البراك وصالح الملا وجمعان الحربش بقضايا يتعلق بانتهاكات محتملة للدستور والحريات العامة، وعشرة نواب بعد نهاية الجلسة يقدمون كتاب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة.

2013 - الحكومة الصينية تخفف من قانون سياسة الطفل الواحد وتسمح بإنجاب طفل ثان لزوجين أحدهما كان الابن الوحيد لأسرته.

2014 - اختفاء رحلة طيران آسيا رقم 8501 في بحر جاوة في الحدث الثالث من نوعه في العشرة أشهر الماضية.



مواليد

1522 - مارغريت هابسبورغ، حاكمة هولندا.

1856 - وودرو ويلسون، رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.

1882 - السير آرثر ستانلي إدنغتون، عالم إنكليزي في علم الفلك والفيزياء.

1902 - مورتيمر أدلر، فيلسوف أمريكي.

1903 - جون فون نيومان، عالم رياضيات أمريكي.

1921 - عبد المنعم مدبولي، ممثل مصري.

1922 - علي إسماعيل، موسيقار مصري.

1922 - ستان لي، كاتب وممثل أمريكي.

1936 - أنتي زانتيك، لاعب كرة قدم يوغسلافي.

1944 - د. كاري موليس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1993.

1925 - ناهد صبري، ممثلة وراقصة مصرية.

1953 - ريتشارد كلايدرمان، موسيقي فرنسي.

1954 - دنزل واشنطن، ممثل أمريكي.

1955 - ليو شياوبو، ناشط صيني في حقوق الإنسان حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2010.

1969 - لينوس تورفالدس، مهندس برمجيات فنلندي.

1971 - شعبان عباس، ممثل كويتي.

1974 - أميرة فتحي، ممثلة مصرية.

1976 - جو مانغانيلو، ممثل أمريكي.

1980 -لومانا لوا لوا، لاعب كرة قدم كونغولي.

1980 - فينيسا فرليتو، ممثلة أمريكية.

1981 - سينا ميلير، ممثلة إنكليزية.

1981 - خالد بولحروز، لاعب كرة قدم هولندي من أصل مغربي.

1981 - ميكا فايراينن، لاعب كرة قدم فنلندي.

1982 - غدير صفر، ممثلة كويتية.

1984 - ليروي ليتا، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1986 - توم هودلستون، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1987 - توماس ديكر، ممثل أمريكي.



وفيات

300 - البابا ثاؤنا، بابا الإسكندرية.

1503 - بييرو الثاني دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

1663 - فرانشيسكو ماريا جريمالدي، عالم رياضيات وفيزياء إيطالي.

1694 - الملكة ماري الثانية، ملكة إنكلترا.

1703 - السلطان مصطفى الثاني، السلطان العثماني الثالث والعشرين.

1947 - الملك فيكتور عمانويل الثالث، ملك مملكة إيطاليا.

1948 - محمود فهمي النقراشي، رئيس وزراء مصر.

2002 - الأميرة فادية، ابنه فاروق الأول ملك مصر.

2014 - بسام الجلبي، باحث ومؤرخ وقاص وصحفي عراقي.

2016 - يبي رينولدز، مُمثلة أمريكيَّة.



أعياد ومناسبات

ذكرى مذبحة الأبرياء.



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