اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر / كانون الأول:



537 - الانتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية.

1875 - تأسيس جريدة الأهرام المصرية وقد صدر العدد الأول منها في 5 أغسطس 1876.

1934 - فارس تغير اسمها إلى إيران وذلك بمرسوم حكومي.

1938 - إجراء انتخابات المجلس التشريعي الكويتي الثاني.

1945 - تقسيم كوريا إلى شطرين شمالي وجنوبي.

1945 - إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

1949 - إعلان استقلال إندونيسيا عن هولندا.

1958 - مصر والاتحاد السوفياتي يوقعان اتفاق خاص حول بناء المرحلة الأولى من السد العالي.

1966 - الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية يشنان هجوما مشتركا على أحد معاقل "الفيتكونغ" وأكثرها أمانًا في "غابة يومينه" والتي تقع في "دلتا ميكونج".

1978 - الملك خوان كارلوس الأول يقوم بالتصديق على الدستور الإسباني الديمقراطي وذلك بعد إقراره في استفتاء قومي.

1978 - رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رابح بيطاط يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.

1979 - الاتحاد السوفياتي يرسل 75000 جندي لأفغانستان لتعزيز حكم باراك كارميل الزعيم الجديد للدولة وفي محاولة لتوفير الاستقرار السياسي للوضع السياسي المضطرب.

1991 - روسيا تحتل المقعد الدائم الخامس في الأمم المتحدة بدلًا من الاتحاد السوفياتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض / الفيتو.

2001 - الولايات المتحدة والصين تبدآن صفحة جديدة من العلاقات التجارية.

2007 - اغتيال بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة بالرصاص وتبعة بتفجير إنتحاري.

2013 - اغتيال المُستشار والوزير اللُبناني السابق مُحمَّد شطح بانفجار استهدف سيَّارته في بيروت.



مواليد

1571 - يوهانس كيبلر، عالم فلك ورياضيات وفيزياء ألماني.

1654 - ياكوب بيرنولي، عالم فيزياء سويسري.

1822 - لوي باستير، عالم فرنسي.

1896 - كارل تسوكماير، أديب وكاتب ألماني.

1901 - مارلينه ديتريش، ممثلة ومغنية أمريكية.

1921 - مصطفى محمود، مفكر وطبيب وكاتب وأديب مصري.

1930 - ملك سكر، ممثلة سورية.

1934 - لاريسا لاتينينا، لاعبة أولمبية لرياضة الجمباز من الاتحاد السوفياتي.

1937 - رجاء ياقوت صالح، كاتبة وأكاديمية مصرية.

1943 - جوان مانويل صيراط، مغني وكاتب أغاني وشاعر موسيقي إسباني.

1948 - جيرارد ديبارديو، ممثل ومخرج أفلام فرنسي.

1949 - ألفت سكر، ممثلة مصرية من أصل سوري.

1950 - روبيرتو بيتيغا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1951 - ارنستو زيديلو، اقتصادي وسياسي مكسيكي.

1965 - سلمان خان، ممثل هندي.

1966 - بيل غولدبيرغ، مصارع أمريكي.

1970 - شينا، مصارعة وممثلة أمريكية.

1974 - ماسي أوكا، ممثل أمريكي.

1974 - فميكو أوريكاسا، ممثلة أداء صوتي يابانية.

1979 - ديفيد دان، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1981 - إميلي دي رافن، ممثلة أسترالية.

1984 - جيل سيمون، لاعب كرة مضرب فرنسي.

1985 - لوغان بايلي، حارس مرمى كرة قدم بلجيكي.

1987 - مرزوق زكي، لاعب كرة قدم كويتي.



وفيات

1923 - غوستاف إيفل، معماري فرنسي.

1966 - غييرمو ستابيلي، لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.

1972 - ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1957.

1977 - الشيخ البهي الخولي، أحد مؤسسي جماعة الإخوان المسلمون.

1978 - العقيد. هواري بومدين، رئيس الجزائر الثاني.

2001 ـ أيان هاملتون، ناقد أدبي وشاعر بريطاني.

2002 - يوسف فخر الدين، ممثل مصري.

2006 - علال الغازي، أديب مغربي.

2007 - بينظير بوتو، رئيسه وزراء باكستان.

2012 - نورمان شوارزكوف، عسكري أمريكي.

2013 - عادل برهام، ممثل مصري.

2013 - مُحمَّد شطح، مُستشار ووزير لُبناني سابق.

2016 - كاري فيشر، مُمثلة أمريكيَّة.



أعياد ومناسبات

يوم القديس يوحنا بن زبدي.



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