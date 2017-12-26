بماذا تنبأت "العرافة البلغارية" عن النفط في 2018?

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



من منا لا يعرف نبوءات العرافة البلغارية العمياء ( بابا فانغا)، التي خطفت الأنظار إليها بعد وفاتها، رغم أن البعض اعتبر أن نبوءاتها مجرد ترهات إلا أنها تحققت فعلا.. فالصين بعد سنوات أصبحت قوة لا تقهر في العالم.. وهي في الطريق الى ذلك فعلا.. ونحن على بعد أيام من نهاية سنة 2018 ..

ولأن ذلك فعلا لا يحتاج الى نبوءة، وكان من المتوقع حدوثه مع السنوات، فالصين كانت على الطريق والمنطق يقر بذلك.. لكن ما تنبأت به بشأن النفط كمصدر للطاقة جعل الكثير يتسائلون عن مستقبل النفط في 2018، حيث تركزت النبوءة على اكتشاف العلماء لمصدر طاقة جديد من دون تحديد نوعية الطاقة الجديدة وطبيعة مصدرها، لكن عموما سيكون في كوكب الزهرة وهو ما نسيته الولايات المتحدة الأمريكية..

ورغم أن العرافة (بابا) أصابت في الكثير من توقعاتها، إلا أن البعض من تنبؤاتها فشلت، خصوصا تلك التي تهم البيت الأبيض، حينما توقعت أن يكون الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" آخر رئيس بالولايات المتحدة الأمريكية.. لم يعرف ما الذي كانت تقصده بالتحديد، لكن أوباما عقبه ترامب، والقادم نعرفه جميعا بعد 3 سنوات .. لكن في الوقت نفسه صدقت حينما حذرت من المجاعات القاسية التي ستغوز العالم وهو ما نعيشه هذه الأيام..

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