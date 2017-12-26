لو كنت تخطط للهجرة.. هذه أفضل البلدان لمستقبل أحسن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الحرة)

إذا كنت من اللذين يخططون للهجرة لسبب من الأسباب، فليس في ذلك هروبا من الواقع.. أبدا، فربما للحصول على فرص أحسن بكثير وظروف للعيش الكريم ربما تفتقدها حاليا في بلدك الأم؟؟ ففي جميع الحالات، إذا كنت تتوخى الهجرة للدراسة أو العمل، فلا بد لك الانطلاق جيدا حتى لا يؤثر قرارك على مستقبلك ومستقبل أطفالك..

وحتى لا تضيع في خضم البحث عن بلد لتستقر فيه، فقد جاءت السويد على رأس قائمة الدول الأفضل للمهاجرين، لتتوج بلقب "الملاذ" للساعين لحياة أفضل من تلك التي يعيشونها في أوطانهم، وبدءا بنظام الصحة والتعليم والمواطنة.. وحسب معايير تصنيف US News and World Report، جاءت كندا في المرتبة الثانية فيما لحقت بها هذه الدول:

كندا

سويسرا

أستراليا

ألمانيا

النرويج

الولايات المتحدة

النمسا

فنلندا

الدنمارك

في الوقت الذي تستقبل الولايات المتحدة الأمريكية العدد الأكبر من المهاجرين، فليست بالضرورة الدول الأكثر استقبالا

لهم هي الأفضل من نواح عدة، بل تظل دول متمسكة بشعبية طاغية فقط... وبعد الولايات المتحدة الأمريكية تأتي هذه

الدول.. اتباعا حسب نفس التصنيف..

الولايات المتحدة

ألمانيا

روسيا

السعودية

المملكة المتحدة

الإمارات

كندا

فرنسا

أستراليا

إسبانيا

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