اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر / كانون الأول:



1898 - ماري كوري وزوجها بيار كوري يكتشفان مادة الراديوم المشعة.

1941 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي بعد أقل من ثلاثه أسابيع من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

1957 - عقد مؤتمر التعاون الأفريقي / الآسيوي في القاهرة.

1991 - حل الاتحاد السوفيتي.

1992 - وزير المالية ووزير التخطيط الكويتي ناصر الروضان يقوم بإعادة افتتاح أبراج الكويت بعد أن تعرضت للتخريب والسلب والدمار خلال الغزو العراقي للكويت.

1994 – أربعة خاطفين مسلحين من الجماعة الإسلامية يسيطرون على طائرة للخطوط الجوية الفرنسية رحلة رقم 8969، وعندما هبطت الطائرة في مرسيليا قامت القوات الفرنسية بقتل الجناة.

2003 - زلزال مدمر يضرب مدينة بم الإيرانية ويخلف عددًا كبيرًا من القتلى.

2004 - زلزال في المحيط الهندي يؤدي إلى نشوء تسونامي، أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلدا.

2004 - إجراء الإعادة النهائية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وذلك تحت رقابة دولية مشددة بعد اندلاع ما يسمى بالثورة البرتقالية.



مواليد

1872 - السير. نورمان إنجيل، سياسي وأديب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.

1891 - هنري ميلر، كاتب أمريكي.

1893 - ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.

1909 - أولدريتش نييدلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1921 - كمال الشناوي، ممثل مصري.

1928 - مارتن كوبر، مخترع أمريكي وصاحب أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف النقال.

1934 - بدر الدين جمجوم، ممثل مصري.

1937 - جون هورتون كونواي، عالم رياضيات بريطاني.

1940 - د. إدوارد بريسكوت، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2004.

1947 - عاطف الطيب، مخرج مصري.

1949 - خوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية الثانى حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1996.

1950 - راجه برويز أشرف، رئيس وزراء باكستان.

1953 - توماس هندريك إلفيس، رئيس إستونيا الرابع.

1961 - فادية عبد الغني، ممثلة مصرية.

1963 - لارس ألريك، عازف درمز دنماركي وعضو فرقة ميتاليكا.

1975 - بدر الجمعة، حارس مرمى كرة قدم كويتي.

1975 - مارسيلو ريوس، لاعب كرة مضرب من تشيلي.

1975 - أسعد الزهراني، ممثل سعودي.

1976 - براد سوايل، ممثل كندي.

1979 - كريس دوتري، مغني وعازف أمريكي.

1979 - فابيان كاريني، لاعب كرة قدم أوروغواني.

1979 - غادة رجب، مغنية وممثلة مصرية.

1990 - آرون رامزي، لاعب كرة قدم ويلزي.



وفيات

1530 - الإمبراطور ظهير الدين بابر، مؤسس إمبراطورية مغول الهند والإمبراطور الأول.

1869 - د. جان لويس ماري بوازوي، طبيب وعالم فيزياء وظائف الأعضاء فرنسي.

1972 - هاري ترومان، رئيس الولايات المتحدة الثالث والثلاثون.

1974 - فريد الأطرش، مغني سوري / مصري

1978 - لؤي كيالي، رسام سوري توفي متأثراً بجراحه بعد شهرين من احتراق مرسمه في حلب.

2000 - جيسون روباردس، ممثل أمريكي.

2003 - يوشيو شيراي، ملاكم ياباني.

2006 - جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.



أعياد ومناسبات

يوم الصناديق في المملكة المتحدة ودول الكومنولث.



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