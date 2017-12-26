اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر / كانون الأول:
1898 - ماري كوري وزوجها بيار كوري يكتشفان مادة الراديوم المشعة.
1941 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي بعد أقل من ثلاثه أسابيع من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
1957 - عقد مؤتمر التعاون الأفريقي / الآسيوي في القاهرة.
1991 - حل الاتحاد السوفيتي.
1992 - وزير المالية ووزير التخطيط الكويتي ناصر الروضان يقوم بإعادة افتتاح أبراج الكويت بعد أن تعرضت للتخريب والسلب والدمار خلال الغزو العراقي للكويت.
1994 – أربعة خاطفين مسلحين من الجماعة الإسلامية يسيطرون على طائرة للخطوط الجوية الفرنسية رحلة رقم 8969، وعندما هبطت الطائرة في مرسيليا قامت القوات الفرنسية بقتل الجناة.
2003 - زلزال مدمر يضرب مدينة بم الإيرانية ويخلف عددًا كبيرًا من القتلى.
2004 - زلزال في المحيط الهندي يؤدي إلى نشوء تسونامي، أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلدا.
2004 - إجراء الإعادة النهائية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وذلك تحت رقابة دولية مشددة بعد اندلاع ما يسمى بالثورة البرتقالية.
مواليد
1872 - السير. نورمان إنجيل، سياسي وأديب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.
1891 - هنري ميلر، كاتب أمريكي.
1893 - ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.
1909 - أولدريتش نييدلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.
1921 - كمال الشناوي، ممثل مصري.
1928 - مارتن كوبر، مخترع أمريكي وصاحب أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف النقال.
1934 - بدر الدين جمجوم، ممثل مصري.
1937 - جون هورتون كونواي، عالم رياضيات بريطاني.
1940 - د. إدوارد بريسكوت، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2004.
1947 - عاطف الطيب، مخرج مصري.
1949 - خوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية الثانى حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1996.
1950 - راجه برويز أشرف، رئيس وزراء باكستان.
1953 - توماس هندريك إلفيس، رئيس إستونيا الرابع.
1961 - فادية عبد الغني، ممثلة مصرية.
1963 - لارس ألريك، عازف درمز دنماركي وعضو فرقة ميتاليكا.
1975 - بدر الجمعة، حارس مرمى كرة قدم كويتي.
1975 - مارسيلو ريوس، لاعب كرة مضرب من تشيلي.
1975 - أسعد الزهراني، ممثل سعودي.
1976 - براد سوايل، ممثل كندي.
1979 - كريس دوتري، مغني وعازف أمريكي.
1979 - فابيان كاريني، لاعب كرة قدم أوروغواني.
1979 - غادة رجب، مغنية وممثلة مصرية.
1990 - آرون رامزي، لاعب كرة قدم ويلزي.
وفيات
1530 - الإمبراطور ظهير الدين بابر، مؤسس إمبراطورية مغول الهند والإمبراطور الأول.
1869 - د. جان لويس ماري بوازوي، طبيب وعالم فيزياء وظائف الأعضاء فرنسي.
1972 - هاري ترومان، رئيس الولايات المتحدة الثالث والثلاثون.
1974 - فريد الأطرش، مغني سوري / مصري
1978 - لؤي كيالي، رسام سوري توفي متأثراً بجراحه بعد شهرين من احتراق مرسمه في حلب.
2000 - جيسون روباردس، ممثل أمريكي.
2003 - يوشيو شيراي، ملاكم ياباني.
2006 - جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.
أعياد ومناسبات
يوم الصناديق في المملكة المتحدة ودول الكومنولث.
للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.