"مغردون" لـ"الملك": عاش سلمان يا بلادي عاش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

#عاش_سلمان_يابلادي_عاش_سلمان، وسم من مئات الوسوم التي يطلقها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن حبهم وولائهم الدائم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -

وتفاعلاً مع هذا الوسم الذي أطلقه مغردون، انهالت عبارات الوطنية في تغريدات عدة كان أبرزها ماكتبه سالم يحي التليدي‏ @SalimYahya789 #عاش_سلمان_يابلادي_عاش_سلمان نزاهه وحزم وامان هذا عهد سلمان

وقالت مهاوي @m199z يابـو فهــد وانـت رافع يمــناك وراك جيــوش تـرعب الاٍرهــاب أشر وحنا جنــودك لا عــدمنـاك والله لنرغي خشم الخاين بالتراب… #عاش_سلمان_يابلادي_عاش_سلمان

وكتبت مها‏ @AlmAaha14 #عاش_سلمان_يابلادي_عاش_سلمان ملكنا عاهد الله ثم عاهد شعبه بأن يسعى بكل خير من أجل الدين والوطن وشعبه فاوفى بوعده..

وأضافت سعودية @_saudia1 اللهم سلمان بن عبدالعزيز قوي بك ضعيف دونك فلا تخذله في شعبه ووطنه وأمته #عاش_سلمان_يابلادي_عاش_سلمان

وتابعت قحطانيه @Saudi_q22 #عاش_سلمان_يابلادي_عاش_سلمان من نوانا شر بـ يدفع ثمن السعودي رافع الرأس وعزيز ماهي عن مجهول لا بالله عن سيدي سلمان بن عبدالعزيز

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