في هذه الصورة الجميلة طفل.. هل تستطيع أن تكشف مكانه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميرور)

يعيش العالم في هذه الأيام غمرة أعياد الميلاد واحتفالات التي ملأت البيوت والشوارع والأسواق، قناديل وأشجار وشموع وأزهار، وقبل كل شيء محبة وفراح عارمين يملآن قلوب المحتفلين.

وهذه هي السمة الأصيلة لمناسبة روحية عظيمة وهي ميلاد السيد المسيح "عليه السلام".. ومن وحي هذه الأجواء تنتشر كثير من العادات ومنها مفاجئات بابا نويل للأطفال، ولمة الأهل والخلان في طقس من الحميمية والدفء والفرح.

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وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مجموعة من الهدايا الموضوعة حول شجرة عيد الميلاد وقد طُلب من رواد الانترنت معرفة مكان اختباء الطفل الصغير فيها.

وفي التفاصيل، فقد صمم موقع ChannelMum.com هذه الصورة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق عليها سيوبهان فريغارد من الموقع ذاته بالقول:

"عيد الميلاد هو الفوضى في المنازل لدى العائلات التي يتواجد فيها أطفال خصوصاً صباح عيد الميلاد، بالإضافة إلى الشباب المتحمسين للحصول على الهدايا."

الصورتان المستخدمتان في هذه الصفحة من المصدر "mirror"

إليكم الإجابة:

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