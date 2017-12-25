طفل هندي يولد بذيل طويل جعله مقدسا بين سكان قريته (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميرور)

خرق العادة يتسبب في ضجة وسيل من الأسئلة التي لها أجوبة عند من يكتفي بالنظر الى الصورة، لذلك نرى كيف تتضخم قصص الظواهر الإستثنائية، وكيف يذهب البعض الى منحها حجما أكبر من حجمها الطبيعي..

ولكن ثمة من يرى أن المسـألة أمر طبيعي، فكيف لعوام الناس أن يستوعبوا أمرا لم يشهدوا مثله من قبل، بل ولربما لم يسمعوا بمثله حتى في القصص.. على غرار ما حدث مع أهالي قرية هندية.

فقد اعتبر أهالي إحدى القرى في الهند، الطفل "كريشنا ياداف" البالغ من العمر 3 سنوات نصف إله ونصف بشر، لامتلاكه ذيلا كالقرود في أسفل ظهره! وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أصبح الطفل مقصدا للناس القادمين من جميع أنحاء البلاد لتلقي بركاته.

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وكان الطفل قد ولد بكتلة لحم في جسمه، والتي نمت إلى ذيل حقيقي مع مرور الوقت، ولكن عائلته ترفض قطعها، خوفا من أن يكون فألا سيئا. وقال والده رامسوندار ياداف: "أظن ربما إنها نعمة الله"

وعلى الرغم من أن العديد منهم قد أشاد به كرمز إلهي، هناك تفسير علمي بحت وهو أن هذا الذيل يرجع لخلل معروف باسم "سبينا بيفيديا"، وهو عبارة عن خلل ينتج عن مشكلة في مرحلة النمو المبكرة للجنين، عندما لا تنغلق بعض فقرات الظهر على أنبوب الأعصاب المركزي.

ويعتقد الخبراء أنه يحدث بسبب نقص حمض الفوليك قبل الحمل وفي الأسابيع الأولى من الحمل.

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