اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر / كانون الأول:



1914 - القوات الألمانية والبريطانية على الجبهة الغربية توقفان إطلاق النار مؤقتًا في الحرب العالمية الأولى وذلك في الهدنة المعروفة باسم هدنة عيد الميلاد.

1926 - هيروهيتو يصبح إمبراطورًا لليابان بعد وفاة والدة الإمبراطور تايشو.

1952 - الملكة إليزابيث الثانية تلقي أول خطاب لها منذ اعتلائها العرش وذلك بمناسبة أعياد الميلاد.

1989 - إعدام رئيس رومانيا السابق نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته وذلك بعد أن أدانتهما إحدى المحاكم العسكرية السرية بارتكاب جرائم حرب.

1990 - أول تجربة ناجحة لتشغيل نظام الويب والذي أصبح شبكة ويب عالمية.

1991 - استفتاء في أوكرانيا للانفصال عن الاتحاد السوفياتي، والأغلبية توافق على الانفصال.

1991 - ميخائيل غورباتشوف يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد السوفياتي.

2009 - صدرور فيلم ثلاثة بلهاء، حاز على العديد من الجوائز وحطّم أرقاما قياسية عالمية ودخل موسوعة غينيس.

2009 - عمر فاروق عبد المطلب يفشل بالقيام بهجوم إرهابي ضد الولايات المتحدة ، بينما هو على متن طائرة إلى مطار ديترويت.

2011 - الجيش السوداني يقتل خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.

2016 - تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز توبوليف تو 154 كانت تحمل 92 شخصا متوجهة إلى سوريا ومصرع جميع من كان على متنها.



مواليد

1642 - السير إسحاق نيوتن عالم فيزيائي إنكليزي، مؤسس علم الميكانيك.

1869 - شكيب أرسلان، كاتب وأديب ومفكر لبناني.

1876 - محمد علي جناح، رئيس باكستان.

1876 - أدولف فينداوس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928.

1878 - لويس شيفروليه، مهندس ومؤسس شركة شيفروليه.

1899 - همفري بوغارت، ممثل أمريكي.

1904 - غيرهارد هيرتسبيرغ، عالم كيمياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1971.

1906 - إرنست روسكا، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1986.

1913 - ميمي شكيب، ممثلة مصرية.

1916 - أحمد بن بلة، أول رئيس للجمهورية الجزائرية.

1918 - محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية الثالث حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.

1926 - بدر شاكر السياب، شاعر عراقي.

1930 - صلاح جاهين، شاعر مصري.

1930 - سامي سرحان، ممثل مصري.

1931 - نعيمة الصغير، ممثلة مصرية.

1931 - عادل خيري، ممثل مصري.

1935 - سميرة توفيق، مغنية لبنانية.

1944 - جارزينيو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1948 - جويل سانتانا، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.

1949 - نواز شريف، رئيس وزراء باكستان.

1949 - سيسي سبيسك، ممثلة أمريكية.

1958 - ديمي منت آبا، مغنية موريتانية.

1960 - شريف عرفة، مخرج مصري.

1963 - باسمة حمادة، ممثلة كويتية.

1964 - غاري مكأليستر، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

1965 - هدى سلطان، ممثلة بحرينية.

1970 - إيمانويل أمونيكي، لاعب كرة قدم نيجيري.

1971 - دايدو، مغنية إنكليزية.

1974 - غادة عادل، ممثلة مصرية.

1974 - ناجما، ممثلة هندية.

1980 - ياسة، ممثلة كويتية.

1981 - لا فوين، مغني راب فرنسي من أصول مغربية.

1984 - مانويل كانغي، لاعب كرة قدم أنغولي.

1984 - كريس كاهيل، لاعب كرة قدم من ساموا.

1985 - هنا شيحة، ممثلة مصرية.



وفيات

1784 - يوسا بوسون، رسام ياباني.

1868 - لينوس ييل، مهندس ميكانيكي أمريكي.

1925 - حسن الخراط، أحد قادة الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي.

1926 - الإمبراطور تايشو، إمبراطور ياباني.

1949 - ليون شليسنجر، منتج سينمائي أمريكي.

1961 - أوتو لوفي، طبيب وعالم أدوية نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.

1965 - ماري عجمي، شاعرة وصحافية سورية مؤسسة أول مجلة نسائية في سوريا‬.

1977 - تشارلي تشابلن، ممثل بريطاني / أمريكي.

1978 - صقر الرشود، مخرج مسرحي كويتي.

1989 - نيكولاي تشاوتشيسكو، رئيس رومانيا الأول.

1995 - دين مارتن، مغني وممثل أمريكي.

2006 - جيمس براون، مغني أمريكي.

2011 - خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.

2012 - الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

2016 - جورج مايكل، مغني بريطاني.



أعياد ومناسبات

عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية.

يوم الدستور في جمهورية الصين الشعبية.

يوم القائد الأعظم في باكستان.



للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.