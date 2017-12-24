اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 24 ديسمبر / كانون الأول:



1610 - التوقيع في لاهاي على أول اتفاقية بين المغرب وهولندا.

1638 - سقوط بغداد مرة أخرى بأيدي العثمانيين بقيادة السلطان مراد الرابع بعد حصارها لمدة 39 يومًا.

1777 - المسكتشف جيمس كوك يكتشف جزيرة كيريتيماتي.

1800 - نابليون بونابرت يتعرض لمحاولة اغتيال.

1814 - توقيع معاهدة جنت التي أنهت الحرب بين إنكلترا والولايات المتحدة.

1851 - احتراق مكتبة الكونغرس.

1871 - تقديم العرض الأول لأوبرا عايدة في القاهرة.

1924 - ألبانيا تتحول إلى النظام الجمهوري.

1929 - الرئيس الأرجنتيني هيبوليتو يريغوين يتعرض لمحاولة اغتيال.

1939 - البابا بيوس الثاني عشر يوجه عشية عيد الميلاد نداء من أجل السلام في العالم وذلك بفترة الحرب العالمية الثانية.

1941 - القوات الإنكليزية والحليفة تحتل مدينة بنغازي في ليبيا.

1943 - تعيين الجنرال دوايت أيزنهاور قائدًا للقوات الأمريكية العاملة في أوروبا ضد الجيش النازي.

1946 - تأسيس الجمهورية الفرنسية الرابعة.

1948 - إنشاء أول منزل يستخدم بالكامل الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.

1951 - الملك محمد إدريس السنوسي يعلن استقلال ليبيا ويطلق عليها المملكة الليبية المتحدة.

1951 - توقيع اتفاقية عسكرية بين فرنسا وليبيا تتيح للقوات الفرنسية البقاء في فزان.

1954 - الإعلان عن استقلال لاوس.

1967 - الصين تجري تجربة نووية ناجحة.

1968 - طاقم أبولو 8 يدخل إلى مدار حول القمر وبالتالي يسجل أول محاولة في تاريخ الإنسان، دار الطاقم 10 مدارات حول القمر وبثها التلفزيون بصور مباشرة وأصبحت من أشهر برامج عشية عيد الميلاد ومن أكثر البرامج مشاهدة في تاريخ التلفزيون.

1974 - "إعصار تريسي" يدمر داروين بأستراليا.

1978 - اندلاع مظاهرات عنيفة جداً ضد الأمريكيين في طهران.

1979 - إطلاق صاروخ آريان الأوروبي.

1983 - خاطفوا الصائغين الرومانيين الثريين "أنّا" و"جورجيو بولغاري" يفرجون عنهم مقابل فدية بلغت 51 مليون فرنك فرنسي.

1989 - بداية الحرب الأهلية في ليبيريا.

1997 - محكمة فرنسية تحكم على كارلوس بالسجن مدى الحياة.

1999 - باكستانيون يختطفون طائرة مدنية هندية بين كاثماندو ونيودلهي ويوجهونها إلى قندهار بأفغانستان، ثم يفتدون ركابها وملاحيها بثلاثة نشطين كشميريين.

2002 - افتتاح مترو نيودلهي.

2008 - قائد الانقلابين في غينيا النقيب موسى داديس كامارا يعلن توليه الرئاسة.



مواليد

1809 - كيت كارسون، كشاف أمريكي.

1818 - جيمس بريسكوت جول، عالم فيزياء إنجليزي.

1822 - ماثيو أرنولد، شاعر إنكليزي.

1845 - الملك جورج الأول، ملك اليونان الثاني.

1868 - إيمانويل لاسكر، عالم رياضيات وفيلسوف ولاعب شطرنج ألماني.

1881 - خوان رامون خيمنيز، كاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1956.

1905 - هوارد هيوز، مخترع ومنتج سينمائي أمريكي.

1917 - عمر الجيزاوي، مغني وممثل مصري.

1924 - عبد المنعم إبراهيم، ممثل مصري.

1924 - نور الهدى، مغنية وممثلة لبنانية.

1940 - محمد فريد، ممثل مصري.

1957 - حامد قرضاي، رئيس جمهورية أفغانستان.

1959 - أنيل كابور، ممثل هندي.

1960 - غلين مكوين، رسام رسوم متحركة أمريكي.

1961 - د. إلهام علييف، رئيس أذربيجان.

1969 - يارا صبري، ممثلة سورية.

1970 - أموري نولاسكو، ممثل أمريكي.

1971 - ريكي مارتن، مغني بورتوريكي.

1973 - دينا هارون، ممثلة سورية.

1974 - مارتشيلو سالاس، لاعب كرة قدم من تشيلي.

1975 - ماريا زاخاروفا، أول متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.

1977 - عبد القادر هدهود، مغني وممثل كويتي.

1978 - ييلديراي باشتورك، لاعب كرة قدم تركي.

1982 - تتسيا كاكيهارا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1986 - آنا بريندا، ممثلة مكسيكية من مواليد الولايات المتحدة.

1986 - لويس توملينسون، مغني بريطاني في فرقة ون دايركشن



وفيات

1453 - جون دانستابل، موسيقي إنكليزي.

1524 - فاسكو دا غاما، مستكشف برتغالي.

1813 - الإمبراطورة غو-ساكوراماتشي، إمبراطورة اليابان ال117.

1873 - جونز هوبكينز، رجل أعمال أمريكي.

1898 - القديس شربل، قديس لبناني.

1964 - بدر شاكر السياب، شاعر عراقي.

1973 - جيرارد كايبر، عالم هولندي/أمريكي في علم الفلك.

1976 - محمد التابعي، كاتب مصري.

1978 - فيليب حتي، مؤرخ أمريكي من أصل لبناني.

1982 - لويس أراغون، شاعر فرنسي.

1984 - مينوبه ريوكيتشي، سياسي ياباني.

2008 - هارولد بنتر، كاتب مسرحي إنكليزي.

2009 - د. رفائيل كالديرا، رئيس فنزويلا.

2011 - يوهانس خيسترز، ممثل هولندي.



أعياد ومناسبات

ليلة عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية.

عيد الاستقلال في ليبيا.



للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.