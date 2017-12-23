اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر / كانون الأول:

962 - القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة فوكاس نيسفوروس، الذي صار إمبراطورًا فيما بعد.

1847 - استسلام الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين.

1876 - الدولة العثمانية تعلن دستورها الأول.

1881 - دعوة أول مجلس نيابي مصري للإنعقاد.

1912 - تدشين سد أسوان في مصر.

1913 - تأسيس البنك المركزي الأمريكي.

1919 - الولايات المتحدة تطلق سفينة للإسعاف الطبي والتي تعتبر أول سفينة بالعالم بهذا المجال تحت اسم "ريليف".

1920 - ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يوقع مرسوم استقلال أيرلندا التي تؤلف جزء من بريطانيا، ونص المرسوم على تقسيمها إلى شطرين شمالي وجنوبي.

1921 - السلطات الإنكليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.

1922 - راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى.

1940 - شيانج كاي شيك يحل كل المنظمات الشيوعية في الصين.

1941 - القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين.

1953 - إعدام رئيس الاستخبارات السوفيتية لافرينتي بيريا والذي كان قد أقيل من منصبه في 10 يوليو 1953.

1956 - إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس.

1958 تدشين برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم.

1961 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.

1968 - كوريا الشمالية تفرج عن 28 أمريكي من طاقم السفينة الأمريكية "يوبيلو" وذلك بعد أحد عشر شهر من احتجازهم بتهمة التجسس.

1990 - إجراء استفتاء في سلوفينيا من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، وكانت النتيجة موافقة 88% من السكان على الاستقلال.

1991 - القمة الإسلامية في دكار بالسنغال تسقط بند الجهاد من جدول أعمالها.

1995 - 540 قتيل بينهم 170 طفل بسبب حريق شب في مكان احتفال بالقرب من مدرسة ببلدة دابوالي الهندية.

2005 - تشاد تعلن الحرب على السودان بعد اتهامها بأحداث مدينة آدري التي ذهب ضحيتها 100 قتيل.

2008 - الجيش الغيني يعلن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور، ويعلن تشكيل مجلس استشاري يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون الدولة وذلك بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.

2008 - رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني يستقيل من منصبة بعد ضغوط قام بها نواب في البرلمان طالبوا بإقالته على خلفية عدم قدرته على ضبط جلسات البرلمان.



مواليد

245 - زنوبيا، ملكة مملكة تدمر.

1777 - الإمبراطور ألكسندر الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية الرابع عشر.

1790 - جان فرانسوا شامبليون، عالم فرنسي قام بفك رموز الهيروغليفية.

1870 - عبد العزيز فهمي، قانوني وسياسي وشاعر مصري.

1896 - جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا، كاتب إيطالي.

1908 - يوسف كرش، مصور فوتوغرافي كندي.

1910 - كورت ماير، عسكري ألماني.

1911 - نيلس يرني، عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.

1918 - هلموت شميت، مستشار ألمانيا.

1925 - محمد مزالي، سياسي تونسي.

1930 - كوثر شفيق، ممثلة مصرية.

1933 - الإمبراطور أكيهيتو، إمبراطور اليابان ال125.

1943 - الملكة سيلفيا، زوجة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.

1950 - فسينتي ديل بوسكي، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

1961 - عزت القمحاوي، روائي مصري.

1961 - جورج وسوف، مغني ومطرب سوري.

1967 - كارلا بروني، مغنية إيطالية وزوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

1970 - منى الشاذلي، إعلامية مصرية.

1970 - ساندرا نشأت، مخرجة مصرية.

1974 - أوغستين ديلغادو، لاعب كرة قدم إكوادوري.

1975 - الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

1979 - كيني ميلار، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

1984 - ريفان كنعان، ممثلة لبنانية مقيمة في السعودية.

1988 - إيري كامي، مغنية يابانية.



وفيات

1961 - كورت ماير، عسكري ألماني.

1953 - لافرينتي بيريا، رئيس المخابرات السوفياتية.

1982 - ملك الجمل، ممثلة مصرية.

1997 - عمر عبد الله الجاوي، كاتب وأديب يمني.

2001 - حمود يوسف النصف، سياسي كويتي.

2005 - لايوس باروتي، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.

2008 - عبد القادر لطفي، ممثل مغربي.

2011 - محمود حافظ، عالم مصري في علم الحشرات.

2013 - يوسف لطيف، عازف جاز أمريكي.



أعياد ومناسبات

عيد ميلاد إمبراطور اليابان.

عيد ميلاد الملكة سيلفيا في السويد.

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