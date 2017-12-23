إكتشف نتائج المرحلة الثانية من بطولة فزاع لليولة

أخبار الآن | دبي -الامارات العربية المتحدة - (متابعات )

في اجواء يسودها التشويق، بدأت الحلقة الثالثة من النسخةِ الثامنة عشر من بطولةِ فزاع لليولة yola والنسخة الثالثة عشر من برنامجِ الميدان في قلعةِ الميدان، بالقريةِ العالمية، أمس الجمعة بالإعلانِ عن المتسابقين المتأهلين إلى المرحلة الثانية من البرنامج، وتأهل اليويل سعيد محمد هويدن الكتبي بالمرتبةِ الأولى نتيجةَ احرازهِ أكبرَ نسبةٍ من تصويتِ الجماهير ومن ثمَ تأهلَ بالمرتبةِ الثانية اليويل مطر علي أحمد راشد الحبسي رقم التصويت ( 7)، بينما غادرَ البطولة كلاً من حمدان الرميثي وعبد الرحمن سالم.

وعلى ايقاع الأغنية الشعبية لهذا الموسم: "عظيم" وهي للفنان ميحد حمد وكلمات سعيد بن مصلح الأحبابي والحان فايز السعيد، استعرض اليويله الأربعة مهاراتهم امام الجمهور ولجنة التحكيم المكونة من راشد الخاصوني وحمد بالعوس الدرعي وخليفة بن سبعين.

مستويات مشرفة وصولاً إلى الحلقة الثالثة من البرنامج، علقت سعاد ابراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن المستويات المشرفة في اداء اليويله حتى الآن وقالت "اتسمت المنافسات منذ الحلقة الأولى بالمستويات الجيدة التي قدمها اليويله المشاركين، مما يعكس مدى حرصهم على استعراض مهاراتهم بتأني وحرفية عالية، ولكننا نطمح إلى رؤية مستويات تصل إلى الامتياز، لتحفز الجماهير على التصويت بشكل أكبر وتعزز من مكانة البرنامج الذي اصبح يتمتع بشعبية واسعة على مستوى المنطقة".

من جهة أخرى، تقدمت سعاد ابراهيم بالشكر والتقدير لجميع وسائل الإعلام، المحلية والأجنبية، على حرصهم لتغطية بطولة فزاع لليوله كل اسبوع مؤكدة بأنهم "شركاؤنا في حفظ التراث".

وأختتمت سعاد ابراهيم بأن الدورة التدريبية التي تقام اسبوعياً كل يوم سبت وأحد وأثنين في القرية التراثية بالقرية العالمية من الساعة 5 لغاية 8 مساء، قد استقطبت مجموعة كبيرة من الأطفال، وبأنها خطوة هامة نحو المستقبل في سبيل إعداد فرسان جدد لخوض غمار المنافسات في قلعة الميدان.

منافسات متقاربة واستعرض أول المتسابقين في الحلقة اليويل عبدالله سهيل عامر الكتبي (الإمارات) رقم التصويت 9 مهاراته بإتقان وقرع أجراس الميدان أربعة مرات متتالية بدون اخطاء على ارتفاع 17 متر، وقدم اداء وصفته اللجنة بالاداء المتزن الذي جمع بين اليولة الأرضية والفر والدوران، وأثنت لجنة التحكيم على العرض الذي قدمه خصوصا وأن اداؤه كان متوقعاً من يويل أكتسب مهاراته من ميدان الصغار ويولة الناشئين ونصحته بمزيد من التدريبات.



منحته اللجنة 48 درجة. ودخل ثانياً اليويل سعود محمد جمعه الحايري (الإمارات) رقم التصويت 10، ليستعرض اليوله التي تعلمها منذ نعومة اظافره من جده وابيه واخوته. قدم سعود استعراضاً وصفته اللجنة بالرائع والجميل، ونجح في قرع اجراس الميدان خمس مرات بدون ارتكاب اي اخطاء.

وعلقت اللجنة على اداؤه البديع مؤكدة بأن اليويل كان احد المتميزين في يولة الصغار منذ ان كان في السادسة من عمره. منحته اللجنة 49 درجة. حمدان بن مصلح الاحبابي كان ثالث اليويله المشاركين في الحلقة، ومع هتاف الجماهير، قدم اليول استعراضا مليئاً بالحماس، ورمى السلاح وقرع جرس ال17 متر 6 مرات، أوقع خلالها الغترة مرة واحدة، ولكنه عوضها برمية صائبة، فإختارت لجنة التحكيم أفضل 5 مرات.

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