اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر / كانون الأول:



1911 - افتتاح المدرسة المباركية، وهي أول مدرسة نظامية في الكويت.

1917 - روسيا تبدأ مفاوضات السلام مع ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1929 - انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن بين ممثلي المملكة المتحدة والهند.

1930 - 700 قتيل في انفجار "بركان ميرابي" في جزيرة جاوة الإندونيسية.

1938 - طوكيو تؤكد ان السلام في الشرق الأقصى يرتكز على تفوق إمبراطورية الشمس وذلك أثناء فترة الحرب بين اليابان والصين.

1940 - الجيش الألماني يقصف مدينة مانشستر الإنكليزية.

1948 - استئناف المعارك في صحراء النقب وذلك أثناء حرب 1948.

1956 - القوات الفرنسية والبريطانية تنهي انسحابها من مدينة بورسعيد.

1963 - مواجهات بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في قبرص بعد اقتراح للرئيس مكاريوس بتعديل الدستور.

1964 - تأميم الصناعات النفطية في سوريا.

1965 - الأمم المتحدة تحظر التفرقة العنصرية.

1966 - الاتحاد السوفياتي يطلق مركبة فضائية إلى القمر لتحليل سطحه بفضل ذراع آلية.

1971 - انتخاب النمساوي كورت فالدهايم أمينًا عامًا للأمم المتحدة خلفًا ليو ثانت.

1974 - 59% من سكان جزر القمر يؤيدون في استفتاء الاستقلال عن فرنسا.

1989 - جماهير الألمان الشرقيين يقتحمون بوابة براندنبورغ إحدى بوابات جدار برلين.

1989 - سقوط الحكم الشيوعي في رومانيا وهروب الرئيس نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته.

1992 - تحطم طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة 1103 قرب مطار طرابلس بينما كانت في رحلة داخلية بين مدينتي بنغازي وطرابلس، وأدى الحادث إلى مقتل 157 راكبًا معظمهم من الليبيين.

1993 - صدور أول دستور غير عنصري في جنوب أفريقيا، وبرلمان جنوب أفريقيا يقره.

2001 - القوة المتعددة الجنسيات لإحلال الاستقرار في أفغانستان "إيساف" والحكومة الأفغانية برئاسة حامد قرضاي تبدآن مهامهما.

2013 - هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة ضد بوابة تفتيش في برسس شرقي مدينة بنغازي الليبية هو الأول من نوعه في البلاد بعد ثورة 17 فبراير يسفر عن مقتل 7 جنود ليبيين وجرح العشرات.

2014 - فوز الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية ليصبح أول رئيس منتخب بطريقة مباشرة بعد الثورة التونسية وذلك خلفا للمنصف المرزوقي.

مواليد

244 - ديوكلتيانوس، إمبراطور روماني.

1095 - الملك روجر الثاني، ملك مملكة صقلية.

1639 - جان راسين، شاعر وكاتب مسرحي فرنسي.

1856 - فرانك بيلينجز كيلوج، سياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1929.

1858 - جاكومو بوتشيني، ملحن إيطالي.

1876 - فيليبو توماسو مارينيتي، شاعر إيطالي.

1887 - سرينفاسا أينجار رامانجن، عالم رياضيات هندي.

1903 - هالدان هارتلاين، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.

1908 - طاهر أبو فاشا، شاعر ومؤلف مصري.

1910 - محمود المليجي، ممثل مصري.

1928 - عبد الحي أديب، كاتب مصري.

1943 - بول ولفويتس، رئيس البنك الدولي.

1945 - هناء الشوربجي، ممثلة مصرية.

1959 - بيرند شوستر، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1962 - رالف فاينس، ممثل إنكليزي.

1963 - جوزيبي بيرغومي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1974 - حسن البلام، ممثل كويتي.

1984 - باشونتر، مغني سويدي.

1984 - فاطمة بوحمد، مذيعة كويتية.



وفيات

1880 - جورج إليوت، أديبة إنكليزية.

1982 - زكي طليمات، مسرحي مصري يلقب بشيخ المسرح العربي.

1989 - صمويل بيكيت، كاتب أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1969.

1993 - صلاح ذو الفقار، ممثل مصري.

1995 - جيمس ميد، اقتصادي إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.

2002 - سناء جميل، ممثلة مصرية.

2008 - لانسانا كونتي، رئيس غينيا.

2009 - محمد الأمير، ممثل كويتي.



أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في رومانيا.

الانقلاب الشتوي في نصف الأرض الشمالي.



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