اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر / كانون الأول:
1911 - افتتاح المدرسة المباركية، وهي أول مدرسة نظامية في الكويت.
1917 - روسيا تبدأ مفاوضات السلام مع ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1929 - انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن بين ممثلي المملكة المتحدة والهند.
1930 - 700 قتيل في انفجار "بركان ميرابي" في جزيرة جاوة الإندونيسية.
1938 - طوكيو تؤكد ان السلام في الشرق الأقصى يرتكز على تفوق إمبراطورية الشمس وذلك أثناء فترة الحرب بين اليابان والصين.
1940 - الجيش الألماني يقصف مدينة مانشستر الإنكليزية.
1948 - استئناف المعارك في صحراء النقب وذلك أثناء حرب 1948.
1956 - القوات الفرنسية والبريطانية تنهي انسحابها من مدينة بورسعيد.
1963 - مواجهات بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في قبرص بعد اقتراح للرئيس مكاريوس بتعديل الدستور.
1964 - تأميم الصناعات النفطية في سوريا.
1965 - الأمم المتحدة تحظر التفرقة العنصرية.
1966 - الاتحاد السوفياتي يطلق مركبة فضائية إلى القمر لتحليل سطحه بفضل ذراع آلية.
1971 - انتخاب النمساوي كورت فالدهايم أمينًا عامًا للأمم المتحدة خلفًا ليو ثانت.
1974 - 59% من سكان جزر القمر يؤيدون في استفتاء الاستقلال عن فرنسا.
1989 - جماهير الألمان الشرقيين يقتحمون بوابة براندنبورغ إحدى بوابات جدار برلين.
1989 - سقوط الحكم الشيوعي في رومانيا وهروب الرئيس نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته.
1992 - تحطم طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة 1103 قرب مطار طرابلس بينما كانت في رحلة داخلية بين مدينتي بنغازي وطرابلس، وأدى الحادث إلى مقتل 157 راكبًا معظمهم من الليبيين.
1993 - صدور أول دستور غير عنصري في جنوب أفريقيا، وبرلمان جنوب أفريقيا يقره.
2001 - القوة المتعددة الجنسيات لإحلال الاستقرار في أفغانستان "إيساف" والحكومة الأفغانية برئاسة حامد قرضاي تبدآن مهامهما.
2013 - هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة ضد بوابة تفتيش في برسس شرقي مدينة بنغازي الليبية هو الأول من نوعه في البلاد بعد ثورة 17 فبراير يسفر عن مقتل 7 جنود ليبيين وجرح العشرات.
2014 - فوز الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية ليصبح أول رئيس منتخب بطريقة مباشرة بعد الثورة التونسية وذلك خلفا للمنصف المرزوقي.
مواليد
244 - ديوكلتيانوس، إمبراطور روماني.
1095 - الملك روجر الثاني، ملك مملكة صقلية.
1639 - جان راسين، شاعر وكاتب مسرحي فرنسي.
1856 - فرانك بيلينجز كيلوج، سياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1929.
1858 - جاكومو بوتشيني، ملحن إيطالي.
1876 - فيليبو توماسو مارينيتي، شاعر إيطالي.
1887 - سرينفاسا أينجار رامانجن، عالم رياضيات هندي.
1903 - هالدان هارتلاين، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.
1908 - طاهر أبو فاشا، شاعر ومؤلف مصري.
1910 - محمود المليجي، ممثل مصري.
1928 - عبد الحي أديب، كاتب مصري.
1943 - بول ولفويتس، رئيس البنك الدولي.
1945 - هناء الشوربجي، ممثلة مصرية.
1959 - بيرند شوستر، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.
1962 - رالف فاينس، ممثل إنكليزي.
1963 - جوزيبي بيرغومي، لاعب كرة قدم إيطالي.
1974 - حسن البلام، ممثل كويتي.
1984 - باشونتر، مغني سويدي.
1984 - فاطمة بوحمد، مذيعة كويتية.
وفيات
1880 - جورج إليوت، أديبة إنكليزية.
1982 - زكي طليمات، مسرحي مصري يلقب بشيخ المسرح العربي.
1989 - صمويل بيكيت، كاتب أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1969.
1993 - صلاح ذو الفقار، ممثل مصري.
1995 - جيمس ميد، اقتصادي إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.
2002 - سناء جميل، ممثلة مصرية.
2008 - لانسانا كونتي، رئيس غينيا.
2009 - محمد الأمير، ممثل كويتي.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في رومانيا.
الانقلاب الشتوي في نصف الأرض الشمالي.
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