اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر / كانون الأول:



1522 فتح جزيرة رودس بقيادة سليمان القانوني وضمها للدولة العثمانية

1800 - الفرنسيون يعيدون تنظيم الديوان العام بالقاهرة وينتخبون منه ديوانًا مخصوصًا.

1832 - انتصار الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا على الجيش العثماني في موقعة قونية.

1879 - توماس إديسون يخترع المصباح الكهربائي.

1879 - العرض الأول لمسرحية هنريك إبسن "ليالي بيت الدمية" في المسرح الملكي في كوبنهاغن .

1908 - افتتاح الجامعة الأهلية المصرية والتي تعتبر أول جامعة عربية.

1914 - ألمانيا تشن أول غارة جوية على بريطانيا بمركبة زيبولين الجوية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1919 - الأمريكية الفوضوية إيما غولدمان يتم ترحيلها إلى روسيا.

1937 - والت ديزني ينتج أول فيلم كرتوني طويل بعنوان سنو وايت والأقزام السبعة.

1938 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يحل المجلس التشريعي بعد سته شهور من تكوينه ويدعو لانتخاب مجلس جديد في 27 ديسمبر.

1949 - قيام جمهورية ألمانيا الفدرالية في ألمانيا الغربية.

1951 - ليبيا تنال استقلالها.

1951 - إنشاء منظمة الدول الأمريكية.

1957 - تدشين أول جامعة في المغرب وذلك في مدينة الرباط.

1958 - انتخاب شارل ديغول رئيسًا للجمهورية الفرنسية، ليصبح أول رئيس في الجمهورية الخامسة.

1964 - مجلس العموم البريطاني يلغي عقوبة الإعدام.

1966 - المركبة السوفياتية "لونا 31" تحط على سطح القمر وتبدأ تحليل مكوناته.

1968 - الولايات المتحدة تطلق صاروخ أبولو 8 وبه 3 رواد فضاء أمريكيين إلى مدار حول القمر.

1969 - الأمم المتحدة تتبنى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

1979 - توقيع اتفاق ينهي تمرد مستعمرة روديسيا على التاج البريطاني والذي استمر 41 عام.

1986 - افتتاح مشروع سد مأرب من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زايد بن سلطان آل نهيان.

1988 - انفجار طائرة بوينغ 747 تابعة لخطوط بان أمريكان العالمية فوق مدينة لوكربي في اسكتلندا يسفر عن مقتل 269 شخص، وهو ما عرف لاحقًا باسم قضية لوكربي.

1991 - 11 جمهورية سوفياتية سابقة يوقعون في كازاخستان اتفاقًا يعلن نهاية الاتحاد السوفياتي وإقامة مجموعة الدول المستقلة.

1995 - تصادم قطارين عند البدرشين في مصر يؤدي إلى مقتل 75 وإصابة المئات.

1999 - الحرس المدني الإسباني يوقف شاحنه محملة ب950 كيلوغرام من المتفجرات المعدة للتفجير من قبل منظمة إيتا الإنفصالية.

2008 - المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا يرفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

2010 - مجلس النواب العراقي يمنح الثقه للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فترة طويلة من إجراء الانتخابات.

2013 - الجيش السوداني يحرر 17 منطقة من قبضة المتمردين.

2013 - نادي بايرن ميونيخ يفوز على نادي الرجاء الرياضي في نهائي كأس العالم لأندية كرة القدم بنتيجة هدفين مقابل صفر.

2015 - لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعاقب سيب بلاتر رئيس الفيفا وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإيقاف لمدة 8 سنوات.



مواليد

1118 - القديس توماس بيكيت، أسقف كانتربيري.

1401 - مازاتشو، رسام إيطالي.

1890 - هرمان مولر، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1946.

1910 - علي أحمد باكثير، كاتب مصري.

1917 - هاينريش بول، روائي وأديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1972.

1918 - د. كورت فالدهايم، رئيس النمسا التاسع وأمين عام الأمم المتحدة الرابع.

1933 - علي نايفة، عالم أردني من أصول فلسطينية، وهو بروفسور في الهندسة المكيانيكية.

1937 - جين فوندا، ممثلة أمريكية.

1940 - فرانك زابا، مغني أمريكي.

1942 - هو جينتاو، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

1948 - صامويل جاكسون، ممثل أمريكي.

1949 - توماس سانكارا، رئيس بوركينا فاسو الخامس.

1951 - نجلاء فتحي، ممثلة مصرية.

1952 - هاني شاكر، مغني مصري.

1957 - راي رومانو، ممثل أمريكي.

1967 - ميخائيل ساكاشفيلي، رئيس جورجيا الثالث.

1968 - سبايك سبنسر، ممثل أداء صوتي أمريكي.

1969 - جولي دلبي، ممثلة فرنسية.

1970 - أحمد بهجا، لاعب كرة قدم مغربي.

1972 - بثينة رشوان، ممثلة مصرية.

1981 - كريستيان زاكاردو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1984 - جاكسون راثبون، ممثل أمريكي.

1985 - أندريا إرميا، ممثلة هندية.

وفيات

1375 - جيوفاني بوكاتشيو، كاتب إيطالي.

1937 - فرانك بيلينجز كيلوج، محامى وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1929.

1940 - فرنسيس سكوت فيتزجيرالد، كاتب أمريكي.

1945 - جورج إس. باتون، قائد عسكري أمريكي.

1988 - نيكولاس تينبرغن، عالم سلوك حيواني وعالم طيور هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.

1993 - الأمير سعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس العائلة المالكة السعودية.

2006 - صابر مراد نيازوف، رئيس تركمانستان الأول.

2010 - إنزو بيرزوت، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.

2011 - إفيغيني روداكوف، لاعب ومدرب كرة قدم أوكراني.



أعياد ومناسبات

يوم الكلمات المتقاطعة، نسبة إلى أول مرة ظهرت فيها عام 1913 في "صحيفة نيويورك ورلد".



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