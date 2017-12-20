كيف يؤثر المال على سعادة الأفراد؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وفقا لدراسة جديدة، وجد الباحثون أن الذين لديهم رصيد أقل من المال، يجدون السعادة في أشخاص آخرين، من خلال مشاعر الحب والرحمة والعطف.

ولكن الأثرياء يجدون سعادتهم الخاصة في المزيد من الصفات الشخصية الذاتية، مثل الفخر والرضا. ووجد الباحثون أن الأفراد الأثرياء قد يجدون قدرا أكبر من الإيجابية في إنجازاتهم الفردية، كما يبدو أنهم يجدون السعادة في علاقاتهم وقدرتهم على التواصل مع الآخرين"، وفقا للدكتور بول بيف، المؤلف الرئيس للدراسة.



وأجرى الباحثون في جامعة كاليفورنيا "Irvine"، الدراسة على 1519 شخصا من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولم تقيس الدراسة "السعادة"، حيث بحثت فيما يجعل الناس سعداء مقارنة بدخل الأسرة. وقارن البحث الأوضاع المالية للأفراد إلى عدد المرات التي شهدوا فيها 7 مشاعر إيجابية: التسلية والرعب والرحمة والرضا والحماس والحب والفخر.

وقال الدكتور بول بيف، المؤلف الرئيس للدراسة إن "للدخل العالي فوائد كثيرة، بما في ذلك تحسين الصحة والرضا بالحياة، ولكن هل يرتبط مع المزيد من السعادة؟".

ويذكر أن التدفق النقدي المحدود والضغط المفروض على عدد من الأشخاص، يعني أنهم يحتاجون إلى تكوين روابط مع الآخرين للتعامل مع بيئة غير صحية تهدد بقاءهم.

وتشير النتائج إلى أن الأفراد ذوي الدخل المنخفض قد ابتكروا طرقا للتغلب عليها، وإيجاد معنى للفرح والسعادة في حياتهم رغم ظروفهم الصعبة.

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