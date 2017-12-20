شجار بسيط.. كاد أن يتسبب في إحراق شاب روسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد تؤدي التسلية بين الشباب إلى ما يحمد عقباه، كما يمكن أن تؤدي المنافسة في امتهان حرفة إلى إختلاق أزمة على الملأ، وهو ما يؤدي للتسبب في أذية أحدهم..

مؤخرا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا بفيديو، يوضح جليا مشاجرة بدت بسيطة أولا بين مروجي إعلانات في مدينة "نوفوسيبيرسك" لكن نهايتها كادت تكون مأسوية حينما احتدت وحاول أحدهما إحراق الآخر..

كان مسرح الشجار مقر عمل الشابين، حيث يظهر من الفيديو أنه "مطعم"، حيث كانا يوزعان المنشورات، ولم يتبين السبب الحقيقي الذي دفعهما للعراك بحدة، وفق موقع "لايف رو".

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وبعدما انتهى العراك بينهما أرضا، تحولا إلى مرحلة أخرى وهي الأخطر، حينما تعمد أحدهما إضرام النار في بزة الشاب الآخر محاولا على مايبدو اضفاء نوعا من السخرية، وهو ما أجبر أحد المحلات المجاورة التدخل لإخماد النار بسرعة حتى لا تتسرب لجسم الشاب..

ومن اللغة المتداولة في الفيديو تبين أن هذه الوقائع دارت رحاها بروسيا، كما أن الفيديو لاقى موجة تعاطف واسع، وحاول بعض أصحاب المحلات تقديم يد المساعدة لذلك الشاب وتقديم فرص عمل له..

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