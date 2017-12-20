اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 20 ديسمبر / كانون الأول:



1192 - ملك النمسا ليوبولد الخامس يسجن ملك إنكلترا ريتشارد الأول وهو في طريقه إلى موطنه في إنكلترا وذلك بعد توقيعه لمعاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة.

1334 - انتخاب البابا بندكت الثاني عشر.

1522 – سقوط جزيرة رودس في أيدي العثمانيين بعد حصار دام ستة أشهر.

1803 - الفرنسيون يسلمون نيو أورلينز ولويزيانا إلى الولايات المتحدة التي قامت بشرائها.

1917 ـ تأسيس الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي).

1970 - اندلاع أعمال شغب كوزا احتجاجًا على الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا.

1973 - اغتيال رئيس الوزراء الإسباني لويس كاريرو بلانكو وذلك بتفجير سيارة مفخخة في العاصمة مدريد.

1989 - الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما وذلك لإزاحة رئيسها مانويل نورييغا.

1995 - قوات حلف شمال الأطلسي تبدأ بالانتشار في البوسنة والهرسك وذلك لإحلال السلام بعد الحروب الدموية التي جرت بين العرقيات الصربية والكرواتية والمسلمة.

1999 - مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة.

2001 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يحث العراق على الإطلاق الفوري لكافة الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من جنسيات أخرى من السجون العراقية.

2004 - عصابة من اللصوص تسرق مبلغ 26,500,000 جنيه إسترليني من البنك الشمالي في بلفاست بأيرلندا الشمالية، وهي واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ المملكة المتحدة.

2013 - إخلاء سبيل رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي بموجب عفو رئاسي خاص بعد عشر سنوات من سجنه.

2014 - نادي ريال مدريد الإسباني يفوز ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نادي سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء في البطولة التي أقيمت بالمغرب.

2015 - نادي برشلونة الإسباني يتوج بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2015 بعد فوزه 0/3 أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

2016 - مقتل أكثر من 30 شخصاً جرّاء احتجاجات شعبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا المنتهية ولايته.

2016 - انفجار متجر للألعاب النارية يسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 59 آخرين شمال العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.



مواليد

1494 - أورونس فينيه، عالم رياضيات وراسم خرائط فرنسي.

1537 - يوهان الثالث، ملك السويد.

1841 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.

1890 - ياروسلاف هايروفسكي، عالم كيمياء وفيزياء تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1959.

1917 - ديفيد بوم، عالم فيزياء أمريكي.

1921 - محمد رضا، ممثل مصري.

1932 - جون هيلرمان، ممثل أمريكي.

1961 - محمد فؤاد، مغني مصري.

1970 - سهيل خان، مخرج هندي.

1973 - بيتر سمعان، ممثل لبناني.

1975 - بارتوش بوساتسكي، لاعب كرة قدم بولندي.

1978 - جيريمي نجيتاب، لاعب كرة قدم كاميروني.

1980 - أشلي كول، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1980 - مارتن ديميكيليس، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1983 - جونا هيل، ممثل أمريكي.

1990 - جوجو، مغنية أمريكية.



وفيات

1295 - مارغريت بروفانس، ملكة فرنسية.

1355 - ستيفان دوسان، إمبراطور صربيا.

1937 - إريش لودندورف، عسكري ألماني.

1968 - جون ستاينبيك، كاتب وروائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.

1973 - لويس كاريرو بلانكو، رئيس وزراء إسبانيا.

1994 - دين راسك، سياسي أمريكي.

1996 - كارل ساغان، عالم أمريكي في علم فلك.

1998 - السير آلن لويد هودجكين، عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.

1999 - هانك سنو، مغني كندي.

2001 - ليوبولد سنغور، رئيس السنغال الأول.

2012 - محي الدين عبد المحسن، ممثل مصري.



أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في ماكاو.



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