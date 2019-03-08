عرض أحدث ساعات "هوبلو جينيفا دايز 2019"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أنهت هوبلو جولة جينيفا دايز الإقليمية لعام ٢٠١٩ في بيروت، وذلك بعد مرورها في دبي والبحرين والكويت.

وفي هذه المناسبة، قدّم المدير الإقليمي لهوبلو في امريكا اللاتينية والجزر الكاريبية والشرق الأوسط وإفريقيا دافيد تيديسكي، مدير عام مؤسسة هاغوب أتاميان مهير أتاميان أوّل مجموعة ساعات جديدة من هوبلو لعام ٢٠١٩، كما تحدّثا مع المدعوين عن قطاع الساعات.

وقال مهير أتاميان: " ترتكز شراكتنا مع هوبلو على الاحترام المتبادل وثقافة عمل شبيهة بثقافتنا ووشغف بالساعات. إن المجموعة الجديدة رائعة، ولا شك أنها ستنال على إعجاب الجميع". ومن جهته، قال دافيد تيديسكي: "نفتخر بوجودنا في بيروت من ضمن جولتنا الإقليمية لتقديم ساعاتنا الجديدة التي تركّز على المواد وعلى مزيد من الإبداع. ونحن سعداء بشراكتنا مع مؤسسة هاغوب أتاميان، كما لدينا ثقة تامّة بأنّ وجود هوبلو في لبنان سينتشر أكثر وأكثر."

وحظيت التشكيلة الاستثنائية على ردود فعل إيجابيّة، حيث قام المدعوون بتجربة أحدث نماذج ساعات بيغ بانغ وكلاسيك فيوجن العصرية واكتشفوا الميزات الفريدة التي تزهو بها هذه الساعات الجديدة. فمن السيراميك الأحمر النابض بالحياة والصفير الأصفر الجديد كلياً إلى أندر الأحجار الكريمة في العالم، تجسّد كل من القطع الجديدة فلسفة هوبلو المتمثلة بشعار "فن الإنصهار".

وتُظهر ساعة كلاسيك فيوجن توربيّون اورلينسكي الجديدة ابداعاً فائق الجمال، بينما تكشف علبتها الواسعة الثلاثية الأبعاد المصنوعة من الصفير أو من ذهب كينغ غولد أو السيراميك الأسود، عن آلية ميكانيكية تعبّر عن الحداثة في كل اوجهها.

امّا ساعة بيغ بانغ يالو صفير، التي تمتاز بالروح المحفزة والمضيئة واللامعة، فهي تظهر ان العلامة أخذت خطوة إضافية في سعيها الى التوسّع بالألوان، محققة سبقاً من خلال حبس توهج أشعة الشمس في زجاجاتها المصنوعة من الصفير. وتجعلك هذه الساعة التي صنع منها ١٠٠ قطعة فقط، تقترب خطوة إضافية من الشمس.

وللمرّة الأولى على الإطلاق، أبرزت هوبلو اختلافها وذلك من خلال ترصيع إحدى ساعاتها بحبّات من الحجر الكريم الأكثر فرادة، حجر بارايبا تورمالين، بتقطيع باغيت. هذا الخط الجديد يأتي بموديلين: بيغ بانغ اونيكو بارايبا ٤٥مم، وبيغ بانغ بارايبا وان-كليك ٣٩مم. سواء أكانت مصنوعة من الذهب الأبيض أو من ذهب كينغ غولد، تدعوكم هذه الساعة الى الغوص في مياه هادئة وشفافة، من خلال قرصها الازرق بنمط أشعة الشمس، وإطارها المرصّع بـ٤٨ حبة تورمالين بارايبا بتقطيع باغيت ومئات تورمالين بارايبا بتقطيع بريليانت، الى جانب حزام من جلد التمساح باللون الازرق الفيروزي.

مصدر الصور: lbcgroup

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