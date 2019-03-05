إليك سيدتي.. 3 وجبات فطور لا تفوتيها لإنقاص الوزن

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى كلّ امرأة إلى الحصول على جسمٍ رشيق ومشدود، وأكثر ما يزعجها هو البطن البارز بشكلٍ مزعج. ولذلك، فإن السعي دائماً للوصول إلى قوام مثالي يكون من خلال اتباع الحميات الغذائية، والتي يشكّل الفطور الصباحي أساساً لها. وما لا يعرفه الكثيرون هو أنّ التخلي عن وجبة الفطور يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض في الجسم، وبالتالي تراكم الدهون.

وإنطلاقاً من هذا الأمر، يقدّم موقع "الجميلة" الالكتروني 3 أنواع من الفطور التي يمكن الاعتماد عليها في الحميات الغذائية، والتي تساهم في إنقاص الوزن بطريقة آمنة وفعّالة.

الفطور الأوّل: يتألف من ليمون وتفّاح وشوفان

- ضعي في كوب من الماء الفاتر بضع نقاط من عصير الليمون، واشربيه.

- بعد 40 دقيقة، كُلي تفاحة خضراء.

- حضّري كوباً من الشاي الأخضر مع القليل من اللبن الزبادي بالشوفان، وتناوليه.

الفائدة من وراء ذلك:

- يمكن للماء الفاتر مع عصير الليمون أن يخلّص جسمك من السموم.

- أمّا التفاحة فهي تساهم في حرق الدهون المتراكمة لديك.

- الشاي الأخضر والشوفان هما خياران مثاليان لخسارة الوزن

الفطور الثاني: يتألف من خبر كامل، بيض مسلوق وغريب فروت

- حضّري خلاصة نباتية مع العسل، واشربيها.

- بعد مرور 40 دقيقة، حضّري سندويتش مكّون من الخبز الكامل مع بيضة مسلوقة مقطّعة وحبّة أفوكادو.

- بعدد ذلك، تناولي كوباً من عصير الغريب فروت.

الفائدة من وراء ذلك:

- يزوّد الخبز الكامل والبيض المسلوق الجسم بالبروتين.

- عصير الغريب فروت يمدّ الجسم بالفيتامينات الضرورية.

الفطور الثالث: يتألف من الفراولة، اللبن والشوفان

- أعصري 5 حبات من الفراولة في كوب من الماء، واشربي المزيج فاتراً دون أن تضيفي إليه السكّر.

- بعد مرور 40 دقيقة، ضعي في كوب من اللبن بضع بذور الشوفان.

- تناولي سندويتش يحتوي على خبز الشوفان الكامل وجبنة خفيفة مع بضع نقاط من زيت الزيتون.

الفائدة من وراء ذلك:

- الفراولة غنيّة لمضادات الأكسدة

- اللبن غنيّ بالمضادات الحيوية ويمنحك الشعور بالشبع.

- سندويتش الشوفان يعزّز عملية الأيض لديك ويساهم في تنقية جسمك من البقايا الضارة.

مصدر الصورة: سيدتي

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