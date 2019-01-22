5 أسماء نسوية مبدعة عالمياً في تصميم المجوهرات (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Hiamag)

صناعة المجوهرات، صناعة تتطلب الكثير من الإبداع الخلاق، فهي لا تزال صنعة نادرة ، ولم ينخرط فيها الكثير، إلا أن هذا لم يحد النساء من دخول هذا العالم، بل والتميز فيه، اليكم 5 نساء مصممات اشتهرن عالماً بإبداع تصاميمهن الخاصة بالمجوهرات..

المصممة الاسترالية مارجوت ماكني

المصممة الاسترالية مارجوت ماكني Margot McKinney جاءت من الجيل الرابع لعائلة عملت بمجال المجوهرات، حتى تسلمت مارجوت شركة العائلة في ثمانينات القرن الماضي وقررت تطوير الشركة وتحويلها الى اسم عالمي بدلاً من ماركة محلية.

بفضل جهود مارجوت ماكني Margot McKinney وذكائها في عالم الأعمال بالاضافة الى موهبتها الكبرى في تصميم أروع المجوهرات المزدانة بالأحجار الكريمة الفاخرة، نجحت مارجوت ماكني في وضع علامتها على الخريطة العالمية.

اليوم يمكن اقتناء تصميمات مارجوت ماكني Margot McKinney المصنوعة بالطلب والمزينة بسحر لوني خلاب تتميز به المصممة وعلى قائمة زبائنها كبرى سيدات المجتمع واميرات أوروبا

تعشق مارجوت ماكني Margot McKinney التصميمات الغنية بالالوان حيث تجيد تنسيق الأحجار مثل الماندرين والبريدوت والأكوامارين والياقوت الملونة كما تعشق استخدام أحجار الأوبال بأنواعها المختلفة

لورين شوارتز

تميزت المصممة الأمريكية لورين شوارتز Lorraine Schwartz في تصميم المجوهرات التي تتخذ من الأحجار الكريمة مصدراً للالهام، حيث تعشق المصممة أن تجعل من الأحجار الكريمة أبطالاً في تصميماتها

بفضل الفخامة اللافتة في تصميمات لورين شوارتز Lorraine Schwartz وجدت طريقها الى قلوب أشهر النجمات في مناسبات السجاد الأحمر، كما تألقت بها أشهر سيدات المجتمع الأمريكي والأوروبي

من أشهر زبائن لورين شوارتز Lorraine Schwartz العارضة الأمريكية كيم كارداشيان والنجمة الراحلة اليزابيث تايلور وبيونسيه وأنجلينا جولي وغيرهن، وتعشق المصممة العمل بأحجار الماس بألوانه المختلفة

فيكتوار دي كاستيلان

يرتبط اسم المصممة الفرنسية فيكتوار دي كاستيلان Victoire de Castellane بعلامة ديور منذ 20 عاماً، فبعد العمل تحت قيادة كارل لاغرفيلد في دار شانيل حصلت فيكتوار على فرصتها الذهبية بتسلم منصب المدير الابداعي للمجوهرات لدى علامة ديور

منذ عام 1998 قدمت فيكتوار دي كاستيلان Victoire de Castellane أروع الابداعات التي أذهلت محبي العلامة وأثارت الشغف لدى عشاق المجوهرات، حيث تميزت بقوة اختيارها لمصادر الالهام

بين التصميمات الكلاسيكية لكريستيان ديور من الفساتين الراقية وبين تفاصيل الأقمشة المرهفة كالدانتيل أو بين حوائط وغرف القصور التاريخية مثل الفرساي..تجد فيكتوار دي كاستيلان Victoire de Castellane إلهامها فتقدمه الينا مصحوباً بلمسة فنية رفيعة

المصممة التايوانية آنا هو

تحلق المصممة التايوانية آنا هو Anna Hu بعالمها الفريد من التصميمات الذي يحمل عناصر من الطبيعة وكنوزها الدفينة، أو القصص الأسطورية أو المشاعر الرومانسية وربما اللوحات الفنية

ان عالم آنا هو Anna Hu حافل بالتفاصيل كما هو حافل بالفخامة، حيث استطاعت ببراعة المزج بين الأسلوب التايواني المميز بالتفاصيل المتعددة مع الأسلوب الفرنسي في صناعة المجوهرات وتشكيلها

في تصميمات آنا هو Anna Hu تلعب الأحجار الكريمة موسيقى سيمفونية ساحرة حيث تتناغم وتمتزج لتشكل عالماً رومانسياً ساحراً، مما جعل الطلب على تصميماتها يتزايد لدى صفوة المجتمع في أمريكا وأوروبا

المصممة التايوانية سيندي تشاو

تشكل تصميمات المصممة التايوانية سيندي تشاو Cindy Chao لمسة رومانسية ساحرة في عالم المجوهرات، حيث تنتقي الفراشات والزهور والكائنات الخرافية لتعيد تقديمها بأسلوب يدفع للاقتناء

تمنح سيندي تشاو Cindy Chao مجوهراتها تلك اللمسة الحالمة المميزة بأسلوبها وتكويناتها الأقرب للرسم الزخرفي بأناقة وترف الأحجار الكريمة والماسات الملونة

بفضل فخامة تصميماتها الراقية حجزت سيندي تشاو Cindy Chao لنفسها مكاناً على قائمة الرغبات لصفوة المجتمع الأمريكي والأوروبي كما دخلت تصميماتها في منافسات أشهر المزادات

مصدر الصور : Hiamag

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