5 وصفات طبيعية بالثلج لبشرة نضرة ومشدودة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



هل تشعر بالانتاج حينما تضع مكعبات الثلج على وجهك بعد الاستحمام، بالطبع من الواجب أن تكون ممارسة يومية للتخلص من البتور غير الواضحة وللحصول على بشرة ناعمة، ففي السنوات الأخيرة أصبح تدليك البشرة بالثلج اتجاهاً شعبيا في العناية بالبشرة بالطرق الطبيعية، حيث يجعل البشرة نضرة ويحسن الدورة الدموية ويشد الجلد ويخلصه من الخطوط الدقيقة والتجاعيد. ولكن بإمكانك تطوير استخدامك للثلج من خلال تحويله إلى وصفات طبيعية مختلفة بمكونات متنوعة مثل الكركم والليمون والبطيخ لتحقيق استفادة مزدوجة وعلاج عيوب البشرة المختلفة، وفقاً لما نشره موقع "بولد سكاي" الهندي..

وصفة الثلج بالبطيخ

يمكنك استخدام هذه الوصفة لإضفاء النضارة على بشرتك المتعبة. ولتحضيرها خذي قطعة بطيخ وقطعيها إلى أجزاء صغيرة جداُ بحيث يمكن وضعها بشكل مثالي فىي صواني مكعبات الثلج.



بردي البطيخ لمدة ساعة أو أكثر ودلكي وجهك به وهو مثلج ثم اغسليه بالماء البارد..



الثلج بالشاي الأخضر

تساعد وصفة الثلج المصنوعة من الشاي الأخضر على تقليل البقع الداكنة والخطوط الدقيقة على الوجه مما يجعل الجلد يبدو أصغر سنا، بالإضافة إلى ذلك تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في تجديد شباب الجلد، ولعمل الوصفة ضعي الشاي الأخضر في ماء مغلي ثم اتركيه ليبرد.

انقلي الشاي الأخضر إلى علبة الجليد لصنع مكعبات الثلج. في وقت لاحق استخدمي المكعبات بلطف لتدليك وجهك لمدة 1-2 دقيقة في حركة دائرية..



وصفة الثلج بماء الورد

هذه الوصفة تساعد في تهدئة البشرة وشد مسام الجلد مما يعطيكِ نضارة فورية وبشرة مشرقة، كما تساعد الوصفة على منع البثور والتهاب البشرة..

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