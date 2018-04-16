إستعدوا للمفاجأة.. هذا ما سترتدونه لربيع 2018 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسيطر هذا الربيع الألوان الفاقعة والزاهية على الموضة، حيث نلاحظ هذه السنة أن لا شيء يدعو للدهشة، فالمشهد سيعود بنا إلى سنوات السبعينات والتسعينات، وسيعود بك شريط الذكريات إلى الوراء، لأنه يبدو أن المصممين أجمعوا على العودة إلى هذه السنوات لنبش الذاكرة من جديد، واقتباس أفكار من الموضة..

هذه الموضة التي ستفرض نفسها بعد أسابيع فقط، ستتضمن الكثير من الأشكال الهندسية والألوان الزاهية، لذلك حضروا أنفسكم للتغيرات التي ستحدث في مجال الموضة، وهذه التغيرات التي ستطرأ ستهم هذه الأزياء.. وفق موقع "yallafeed"..

1- سترات ملونة تعود بنا للتسعينات





2 - الألوان الفاقعة







3- الأقمشة الشفافة







4- ما رأيك في الشراشيب

5- النقشات القوية

6 - نظارات صغيرة

(صور: yallafeed)

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