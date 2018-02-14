"الكاراكو"..علامة تقليدية مسجلة لزي المرأة الجزائرية

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة



الجزائر..و على غرار كثير من البلدان المتوسطية خاصة دول شمال إفريقيا، تأثرت بثقافات وسلوكيات ثقافية وافدة من بلدان وحضارات أخرى على مر التاريخ، لاسيما في الملبس لباس الكاراكو.. هو اللباس التقليدي الجزائري، وتحديدا من العاصمة الجزائرية . ظهر هذا اللباس في القرن الخامس عشر، وكانت ترتديه الطبقة الأرستقراطية العاصمية في الأعراس والحفلات ، وكان يعبر كذلك عن مدى النفوذ والعظمة السامية للمرأة العاصمية، حيث كان يدعى بـ"الغليلة" وقتها.

أما بداية "الكاراكو" في الجزائر، فكان عبارة عن "سُترة طويلة دون أكمام" كان يرتديها الرجال والنساء في العهد العثماني، ليشهد تغيرات بعد القرن 18 في شكله، وبقي اللباس الشائع للمرأة الجزائرية فقط، و تسعى المرأة العاصمية للحفاظ عليها و إدماجها ضمن أزياء العرس التي تحضره المراة قبل زفافها

وقالت مولفي رشيدة مصممة ازياء جزائرية في برنامج اليوم على تلفزيون الان ان الكاراكو لباس رسمي جزائري متداول من الجزائريات بصورة عامة ومن طرف نساء العاصمة بصورة خاصة ...وكان متداول من طرف الطبقة الملكية ولا تلبسه عامة الناس اما الان فقد اصبح لجميع الناس وتتعلق به الجزائريات كثيرا، وقالت مولفي رشيدة ان المصممين يسعون للحفاظ على جميع الالبسة التقليدية بشتى الطرق.







