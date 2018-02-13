إختاري البساطة والتميز في فستان عرسك خلال 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار )



درجت موضة فساتين الأعراس بالأكمام الطويلة في المواسم الماضية حيث رأيناها في كثير من مجموعات المصممين للعرائس ‏بصيحات متعددة منها مكشوفة الأكتاف والملونة وبعضها بالياقة العالية أو مزينة بالكشاكش وغيرها من التصاميم الرائعة التي ‏تناسب العروس التي تبحث عن فستان عرس مواكب للموضة.‏



وطبعا فصل الشتاء مناسب أكثر لاختيار فستان الزفاف بالأكمام الطويلة، ومن مجموعات الهوت الكوتور الأخيرة لربيع ‏وصيف 2018 جاء فستان من "ايلي صعب" بقماش مزين بالخرز البراق والكريستال بالكامل بلون فضي وزهري فاتح ‏مع قصة الكاب الأنيقة لتتمتعي بإطلالة فاخرة مفعمة بالترف. أما "جورج حبيقة" فكانت أبرز فستاتينه بقماش شفاف مرصع ‏بأحجار الكريستال اللماعة بالتنورة المنفوشة من عدة طبقات من الكشكش مع الطرحة الطويلة وتاج الرأس لأسلوب ملكي يناسب ‏العروس العربية.‏



ومن مجموعة العرائس لـ "ماركيزا" يمكنك اختيار فستان رائع بتصميم جديد تم دمج قماش الساتان الحريري مع الدانتيل الفاخر ‏والمرهف. كما اخترنا لك فساتين زفاف ملكية بالأكمام الطويلة من "زهير مراد" و"نعيم خان" وغيرهم لتتألقي يوم عرسك ‏وتحصلي على الأسلوب المثالي الذي تحلمين به.‏



مصممة الازياء سوزان السعدي عضوة مجلس دبي للتصميم و الأزياء كانت ضيفة في برنامج اليوم وتحدثت عن آخر صيحات الموضة في فساتين الأعراس ، وتقول الممصمة الشابة إن أجمل ما قد تطل به العروس في هذا الموسم هو ما يسمى بالكاب الذي درج بداية في عام 2016 وهاهو يعود بقوة في عام 2018 وهو خبر جميل للمحجبات فهو سيساعدهن على الحفاظ على حشمتهن والظهور بإطلالة ملكية أنيقة على الموضة ، وبالنسبة للمكياج فالبساطة هي عنوان هذا الموسم ، والألوان الطبيعية والمظهر الطبيعي الحيوي هي موضة الموسم وكذلك الحال بالنسبة لتسريحات الشعر، أما بالنسبة للمحجبات فتقول سوزان إن موضة الحجاب الكامل عادت بقوة هذا الموسم طاغية على موضة الموسم السابق التي تمثلت بالتربن..

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