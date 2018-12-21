أمرٌ هام يجب معرفته قبل استخدام مكواة الشعر.. ما هو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعمدُ الكثير من النساء إلى استخدام مكواة فرد أو تجعيد الشعر في منازلهنَّ، وذلك تفادياً للذهاب إلى صالونات الشعر. غير أنّ استخدام هذه المكواة يجب أن يكون وفق معايير دقيقة، كي لا تتعرض بشرة الشعر لأضرار.

وفي هذا الصدد، أكّدت الهيئة الألمانية لاختبار السلع أن "درجة حرارة مكواة فرد أو تجعيد الشعر تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الشعر ورونقه".

ولفتت الهيئة إلى أنّ "الشعر الصحي والقوي يتحمّل ضبط مكواة الفرد أو التجعيد على درجة حرارة تصل إلى 200 درجة". وفيما خصّ الشعر الخفيف أو المجهد أو التالف أو الذي تم تفتيح لونه، فقد أوضحت الهيئة الألمانية أنه "لا يتحمل درجة حرارة تزيد عن 170 درجة، وإلاّ فستنصهر طبقة الشعر العليا".

وأشارت إلى أنّ ذلك "يتسبب في فقدان الشعر للمعانه وبريقه، كما يبدو الشعر هائشاً وتزداد صعوبة تمشيطه".

للمزيد:

وداعاً للبوتوكس وأهلا بالطبيعة، وصفة سحرية ستزيل لك التجاعيد