للمرأة.. اختراعٌ جديد قد يشكل ثورة في عالم "حقن البوتوكس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "ميديكال إنترناشيونال تكنولوجيز" الكندية اختراعها الجديد "MEJ-JET"، وهو عبارة عن "مسدس" لحقن البوتوكس تحت الجلد دون التعرض للآلام التي ترافق عملية الحق باستخدام الأبر العادية.

وأشرفت شركة Allergan المتخصصة في إنتاج البوتوكس، على التجارب الخاصة بالجهاز، حيث قامت باختباره في عمليات حقن للبوتوكس بكفوف الأشخاص الذين يعانون من التعرق المفرط.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "الجهاز يأخذ شكل مسدس يطلق ما يقارب الـ100 جرعة صغيرة من البوتوكس تحت سطح الجلد، وبضغط عالٍ قابلٍ للتعديل لإيصال المادة إلى العمق المطلوب". وبحسب الشركة المصنعة، يُطلق البوتوكس عبر أنبوب مجهري ضيق للغاية، ويجبر الضغط الصادر عن المسدس، السائل على التغلغل في الجلد، بشكل أدق بـ7 مرات مقارنة بالإبرة.

وعلى مر السنوات الماضية، حاول العلماء البحث عن بدائل "غير مؤلمة" لحقن البوتوكس، فكانت هناك محاولات لصناعة جيل أو كريم بوتوكس. إلا أنها جمعيها لم تأتِ بردود فعل إيجابية من قبل المستهلكين، الذين رأوا فيها مجرد "وسائل تسويقية عديمة النفع".

إلى ذلك، فقد اعتبر بعض أخصائيي التجميل الجهاز أن "الاختراع الجديد غير مجدٍ كونه لا يمكن أن يجاري الإبر من حيث دقة إصابة العضلات المطلوب حقنها، فضلاً على الشكل المرعب للمسدس". في المقابل، يرى آخرون أن "الابتكار مثاليٌّ نظراً لإمكانية تعديل تدفق البوتوكس، إلى جانب التكاليف الأقل التي ترافق العمليات باستخدامه".

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