هذا العنصر الموجود في مطبخك.. يجعل شعركِ ناعما!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



"الملح" هذه المادة التي يعد وجودها ضروريا في المطبخ، هي عبارة عن مركّب كيميائي، ويكون على شكلِ حبيباتٍ ناعمةٍ وذاتِ لونٍ أبيض و يتم استخراجه من مياه البحر المالحة، وهو نوعان: الملح المكرّر والملح البحري، ومن أهمِّ الدُّول المنتجةِ للملح الصّين، والولايات المتّحدة الأمريكية. ولا تقتصرُ فوائد الملح على إضافته للطّعام أو لأعمال المنزل وإنّما لهُ العديدُ من الفوائد الصّحية والجماليّة للشّعر والبشرة..

فقد لا تعلمين أن الملح يعالج مشاكل كثيرة متعلقة بفروة الرأس، لذلك، وإذا أردت أن تتألقي بشعر كثيف، لامع، ناعم ومفعم بالحيوية فلا بد لك أن تتعرّفي إلى فوائد الملح وإلى طريقة الإستعانة به من أجل التمتع بنتيجة لطالما حلمتِ بها، من خلال خلطة تملّس الشعر وتخفي نفشته، وبحسب موقع "ياسمينا" فإنّ فوائد الملح هي:

- يستعان به من أجل القضاء نهائياً على فطريات الشعر التي تسبب القشرة والحكة.

- يعزِّز نموّ الشعر بشكل سريع هذا غير أنّه يستطيع التحكم بنفشته لتكون النتيجة: شعر لامع وناعم ومفعم بالحيوية.

- يحتوي على المعادن الكافية التي ترطّب الخصلات وتضفي عليها اللّمعان والنعومة بعيداً عن التلف.

- يعدّل الملح إفرازات الفروة الدّهنية ويمتصها ليبدو الشعر كثيفاً نظيفاً وغير ملبّد.

- يمنع الملح تعرّق فروة الشعر وذلك بسبب قدرته على امتصاص الرّطوبة.



خلطة الملح لتنعيم الشعر... ومكوناتها وفوائدها

- ملعقة كبيرة من الملح الخشن: يمتص الملح الإفرازات الدّهنية والرّطوبة التي تتغلغل الى داخل الفروة ما يمنع نفشة الشعر ويعزز لماعيته.

- ملعقة كبيرة من زيت السمسم: يعتبر زيت السمسم غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تنعّم الشعر وترطب أطرافه التالفة.

- ملعقة صغيرة من خلّ التفاح: يعتبر مثالياً للتخلّص من القشرة ولإضافة اللماعية التي لطالما حلمت أن تتمتع بها إطلالة شعرك.

طريقة تطبيق الخلطة

- اخلطي في عبوة زجاجية هذه المكونات واحتفظي بها في الثلاجة. طبّقي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف ثم دلّكي الفروة لـ 5 دقائق على الأقل.

- بعد 40 دقيقة، أغسلي شعرك بالشامبو واتركيه حتى يجف. ستلاحظين لماعية ونعومة الخصلات من الإستعمال الأول..

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