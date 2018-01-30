وكالة أزياء روسية توظف كبار السن.. لسبب منطقي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تتميز عارضات وعارضو الأزياء بصفة عامة بالقوام الرشيق، والشباب إضافة إلى نضارة البشرة، فغالبا ما يتجه لهذا المجال الشباب في عمر العشرينات، ويتم تنقيتهم وفق معايير محددة وصارمة في نفس الوقت، لا يتم تجاوزها.. وإلا يصبحون خارج نطاق المهنة..

فهذه المهنة غالبا لا يتعدى أصحابها الأربعينات من عمرهم بغض النظر عن نوعية الملابس التي يعرضونها، فمدراء عروض الأزياء يشترطون الشباب ذوي الوجوه الممتلئة بالحيوية، القادرة على جذب الانتباه من الحضور، وبالتالي إلى الزي الذي يرتديه بغية تحقيق أعلى الإيرادات..



لكن هل تتخيل عارضون وعارضات على الركح وأعمارهم قد تجاوزت الأربعين بكثير؟، لا بل أكثر من ذلك قد تصل أحيانا أعمارهم إلى الستينات والسبعينات، إنه حقا لأمر غير مألوف، هذا النهج الذي تبنته وكالة إعلان روسية تدعى "أولدوشكا"، وفق صحيفة "إندبندنت"..

هذه الوكالة تخصصت في تعيين الأشخاص ممن تزيد أعمارهم على 45 عاما حتى 89 عاما، وقد نمت بشدة خلال الفترة الأخيرة، وكسب اهتمام مجلات الموضة مثل "glamour , "instyle" , "numero.





وعلل مدير الوكالة هذا الاتجاه بقوله أن "كبار السن يريدون رؤية العارضين والعارضات ممن يرتدون الملابس المناسبة لهم من في فئاتهم العمرية عينها، وليس من فئة الشباب الذين لن يستطيعوا على الإطلاق أن يمثلوهم"..





وتابع أن "نظام الوكالة لا يتمثل في كونه مختلفاً عن القوالب النمطية وحسب، بل يستفيد أيضاً من تزايد عدد المسنين وكبار السن في عدد كبير من الدول الأوروبية".



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