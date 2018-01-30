لنضارة البشرة وصحتها.. جرب ماسك القهوة و زيت جوز الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يرغب العديد من الأشخاص ببدء يومهم بشرب كوب من القهوة لما لها من رائحة زكية ومذاقٍ شهي، إضافة إلى قدرتها على تحسين المزاج وتعديله، ففوائد القهوة لا تقتصر على هذه الأمور، فهي من بين أهم المكونات لضمان نضارة البشرة بشكل فوري، فهذه المادة تحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تساعد بقوة على شد الجلد وكذلك القضاء على الأماكن الداكنة..

للوصول إلى هذه النتيجة، يمكنك خلط مسحوق القهوة مع زيت جوز الهند، الذي يمنح خليطا غنيا بكافة العناصر المغذية والمرطبة، كما أنك ستحصل على بشرة أكثر حيوية، علاوة على أن رائحة القهوة تعمل على تحسين المزاج والإحساس بإيجابية أكبر.. وتقلل من إنتفاخ الوجه، في حالات الحصول على عدد ساعات قليلة من النوم فقد يظهر على الوجه بعض التورم، بحسب موقع "حياتك".. إليك هذا المزيج الممتاز..



مكونات:

-ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

-ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

-3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة



طريقة التحضير:

- اخلطوا القهوة مع العسل وزيت جوز الهند للحصول على خليط متجانس.

- يوزع الخليط على بشرة الوجه بعد تنظيفها جيداً مع التدليك باستخدام أطراف الأصابع في حركات دائرية لمدة دقيقتين.

- يترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

- يمكنكم استخدام ماسك القهوة مرتين أسبوعياً للحفاظ على صحة وحيوية بشرتك.

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