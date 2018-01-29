الروبوت "صوفيا" تظهر بإطلالة جديدة على أغلفة مجلات "الموضة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لم يمض وقت طويل قبل أن نرى مشاهد أفلام الخيال العلمي تتجلى حقيقة واقعة، نراها بأم الأعين، ولعل هذا الامر عد توطئة لمستقبل أكثر غرابة، فالعالم الرقمي أضحى على عكس ما يسمي "إفتراضيا".. إنما عين الحقيقة.

مرة أخرى تتصدر الروبوت "صوفيا"، التى حصلت على الجنسية السعودية خلال الأشهر الماضية، عناوين الصحف بخاصة بعدما أعربت عن أملها فى تكوين أسرة، وحديثاً تصدرت الروبوت التي تشبه البشر بشكل كبير عناوين الصحف مجدداً بعد ظهورها على غلاف مجلة أزياء بريطانية.

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وقد ظهرت "صوفيا" على غلاف العدد 400 من مجلة Stylist في لندن، وهذا بعد ما أصبحت جزءا كبيرا من المشاهير خلال العام الماضي، وارتدت مجموعة من الفساتين الأنيقة، بالإضافة إلى شعر مستعار لتكون في أقرب صورة للبشر بحسب ما كشفه موقع IBTIMES.

وقالت الصحف إن تشابه صوفيا الرهيب مع نموذج عارضات الأزياء آثار صدمة في وسائل الاعلام الاجتماعية، مع الكثير من القلق اذا كانت الروبوتات سوف تحل محل البشر في يوم ما في كافة المجالات بما فيها صناعة الأزياء.

من الجدير بالذكر أن روبوت "صوفيا" تم تطويرها من شركة Hanson Robotics، وهي تستطيع بالذكاء الاصطناعي تقليد تعابير الإنسان والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها أي فرد، والتفاعل بشكل مرح.

الصورة المرفقة من موقع".stylis"

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