الطريقة الأسهل لتحضير حلوى "ليالي لبنان".. تذوق الطعم الشهي
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تعتبر "ليالي لبنان" من أكثر الحلويات اللذيذة التي يتم تحضيرها على نحو واسع في لبنان، خصوصاً بالنسبة لمحبي القشطة مع الفستق الحلبي.
فإليكم المقادير وطريقة التحضير:
المقادير:
1- حليب سائل – 8 أكواب
2- سميد ناعم – كوبان
3- سكر – نصف كوب
4- مستكة مطحونة – ملعقتان صغيرتان
5- ماء الورد – ملعقتان صغيرتان
6- فانيليا – ملعقة صغيرة
للتزين:
- قشطة جاهزة – بحسب الرغبة
- قطر جاهز – بحسب الرغبة
- فستق حلبي مطحون – بحسب الرغبة
طريقة التحضير:
1- ضع الحليب والسميد والسكر وماء الورد في قدر على نارٍ هادئة.
2- بعد ذلك، قم بتقليب الخليط من وقت لآخر حتى يصبح كثيفاً.
3- عندما يصبح بالسماكة المطلوبة، أضف المستكة والفانيليا وارفع القدر عن النار.
4- أسكب الخليط في قالب كيك دائري (مجوّف الوسط).
5- أترك الخليط يبرد تماماً، ثم أدخله إلى الثلاجة حتى يبرد ويشتد.
6- أخرِج الحلوى من القالب وضعه على طبق التقديم.
7- زيّن الخليط بالقشطة الجاهزة والفستق الحلبي المطحون والقطر.
مصدر الصورة: atyabtabkha
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