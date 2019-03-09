الطريقة الأسهل لتحضير حلوى "ليالي لبنان".. تذوق الطعم الشهي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر "ليالي لبنان" من أكثر الحلويات اللذيذة التي يتم تحضيرها على نحو واسع في لبنان، خصوصاً بالنسبة لمحبي القشطة مع الفستق الحلبي.

فإليكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير:

1- حليب سائل – 8 أكواب

2- سميد ناعم – كوبان

3- سكر – نصف كوب

4- مستكة مطحونة – ملعقتان صغيرتان

5- ماء الورد – ملعقتان صغيرتان

6- فانيليا – ملعقة صغيرة

للتزين:

- قشطة جاهزة – بحسب الرغبة

- قطر جاهز – بحسب الرغبة

- فستق حلبي مطحون – بحسب الرغبة

طريقة التحضير:

1- ضع الحليب والسميد والسكر وماء الورد في قدر على نارٍ هادئة.

2- بعد ذلك، قم بتقليب الخليط من وقت لآخر حتى يصبح كثيفاً.

3- عندما يصبح بالسماكة المطلوبة، أضف المستكة والفانيليا وارفع القدر عن النار.

4- أسكب الخليط في قالب كيك دائري (مجوّف الوسط).

5- أترك الخليط يبرد تماماً، ثم أدخله إلى الثلاجة حتى يبرد ويشتد.

6- أخرِج الحلوى من القالب وضعه على طبق التقديم.

7- زيّن الخليط بالقشطة الجاهزة والفستق الحلبي المطحون والقطر.

مصدر الصورة: atyabtabkha

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