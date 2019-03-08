الباستا بصلصلة الحمص.. وصفة سريعة و سهلة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الى جانب التبولة اللبنانية الشهيرة، هناك طبق لبناني آخر هو الحمص بالطحينة الذي يُعتبر من الأطباق الأشهر في لبنان إذ يُقدّم كصحن مقلبات، لكن هل تخيلتم يوماً أنه بإمكانكم الاستفادة منه لتحضير صلصلة لذيذة مع الباستا؟ إليكم هذه الوصفة:

المكونات:

240 غ من الحمص المسلوق

فصّ من الثوم

ملعقة صغيرة من الملح

3 ملاعق من الطحينة

3 ملاعق من زيت الزيتون

عصير حبة واحدة من الحامض

امزجوا المكونات في الخلاط للحصول على الحمص الشهير. ثمّ في وعاء على النار ضعوا ملعقتين من زيت الزيتون، بصلة حمراء مقطعة، فصّ ثوم مهروس، 8 حبات من البندورة المجففة، وامزجوا المكونات على النار حتى تذبل.

أضيفوا بعدها 100 غ من أوراق السبانخ والحمص الذي تمّ تحضيره، مع 80 مللغ من المياه التي سلقتم المعكرونة بها.

حرّكوا المكونات جيداً، ثمّ أضيفوا 200 غ من المعكرونة المسلوقة، والطبق أصبح جاهزاً!

مصدر الصور: fustany

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