بـ7 خطوات فقط.. احصل على طبق الكبسة باللحم المفروم اللذيذ

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر طبق الكبسة مع اللحم المفروم من أكثر الأطباق المفضلة للكثيرين. ولتحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وغير معقدة، ما عليكم سوى الإطلاع على المقادير وطريقة التحضير.

المقادير

1- 150 غراماً من اللحم المفروم

2- حبة من البصل

3- 4 حبات من كبش القرنفل

4- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

5- ½ ملعقة صغيرة من البهار الأسود

6- ½ كوب من البازيلاء الخضراء المسلوقة

7- ½ ملعقة صغيرة من القرفة

8- ½1 كوب من مرق اللحم

9- كوب من الأرز المنقوع

10 -ملعقة صغيرة من الزنجبيل

11- رشة ملح

طريقة التحضير

1- يوضع الزيت النباتي في وعاء على النار

2- بعد ذلك، يضاف اللحم المفروم، مع التقليب حتى يتغير لون اللحم

3- يضاف البصل وكبش القرنفل مع الاستمرار في التقليب

4- يوضع البهار الأسود والملح مع الاستمرار في الخلط

5- تضاف البازلاء والقرفة مع التقليب

6- إلى ذلك، يوضع الأرز المنقوع، الزنجبيل، مرق اللحم مع الخلط

7- يترك الوعاء على النار حتى ينضج بشكلٍ كامل.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: justfood

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