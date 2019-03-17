تتبيلة ولا أروع لأسياخ الدجاج.. جرّبها فوراً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر الدجاج المشوي من أكثر الأطعمة التي يحبها الكثيرون. ومن أبرز الأشياء التي تجعل الدجاج لذيذاً هي التتبيلة التي تقدم طعماً رائعاً، لا سيما تلك التتبيلة التي تتضمن العسل، جوز الهند، والخردل.

فهل جربتم أسياخ الدجاج مع هذه الخلطة السحرية؟

إليكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير:

- 600 غرام دجاج

- ¼ كوب عسل

- ½ كوب صويا صوص

- 2 ملعقة كبيرة خردل

- 2 فص ثوم

- ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الحار

- ½ كوب حليب جوز الهند

- ½ ملعقة صغيرة بهار أسود

- ½ ملعقة صغيرة كزبرة

- ½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

- يُمزج العسل مع الصويا صوص، الخردل، الثوم، معجون الفلفل الحار، حليب جوز الهند، البهار الأسود، الملح والكزبرة في صحن.

- تضاف أصابع الدجاج إلى المزيج السابق كي يتم تتبيلها جيداً.

- يوضع الدجاج بأسياخ خشبية في صينية مبطنة بورق الزبدة ويطهى في الفرن لمدة 30 دقيقة.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: tareekaa

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