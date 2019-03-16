إليك طريقة تحضير مدفون الدجاج
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
مدفون الدجاج من الأطباق العربية التقليدية التي ينتشر تحضيرها بشكل كبير في دول الخليج العربي، يمكن تقديمه في العزائم، واليوم سنتعرف على طريقة عمل مدفون الدجاج.
مكونات مدفون الدجاج:
الدجاج : دجاجة (مقطع)
البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات)
لبن زبادي : كوب
البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)
الثوم : 4 فصوص (مفروم)
الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة
طماطم : 2 حبة (معصورة ومصفاة)
معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مجففة ومطحونة)
ملح : ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (حبّ)
بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة
الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
أرز بسمتي : 2 كوب (مسلوق نصف سلقة ومصفى)
معكرونة : كوب ونصف (سباجيتي)
الزعفران : ربع ملعقة صغيرة
ماء الورد : ربع كوب
طريقة تحضير مدفون الدجاج:
ضعي الدجاج في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي البطاطس عليه وكوب اللبن الزبادي والزيت وقلبي.
أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.
ضعي عصير الطماطم ومعجون الطماطم فوق الدجاج.
أضيفي البهار المشكل والفلفل الأسود والملح والكمون والكزبرة وقلبي حتى تختلط المكونات معاً.
غطي القدر واتركيه لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج.
أضيفي الأرز المسلوق.
كسري المكرونة قليلاً وأضيفيها فوق الأرز والدجاج.
اخلطي الزعفران مع ماء الورد وأضيفي المزيج فوق الأرز والدجاج والمكرونة وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة أخرى.
اسكبي المزيج في طبق التقديم وقدميه ساخناً.
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