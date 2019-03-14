هل جربتم البيتزا بالدجاج والسبانخ مع الجبنة؟ إليكم الوصفة!
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
لا شيء أطيب من البيتزا بقطع اللحم والجبنة والخضار. إنها وجبة رائعة حقاً. ولكن، هل جربتم البيتزا بالدجاج والسبانخ مع الجبنة؟
إليكم مقاديرها وطريقة تحضيرها!
المقادير
- 1/2ملعقة من الطحين
- خبز إفرنجي
- 1/2كوب من السبانخ
- حبتان من الخرشوف
- 500 غرام من الدجاج المسلوق
- 1/4كوب من الحليب
- 20 غراماً من الجوز
- رشة بهار أسود
- 1/4كوب جبنة بارميزان
- رشة ملح
طريقة التحضير
- تخلط الزبدة والطحين والحليب وجبنة البارميزان في مقلاة مع التحريك
- يضاف البهار مع الاستمرار في عملية التقليب
- يقطع الخبز من النصف ويوضع الخليط عليه مع حبات الجوز وقطع الدجاج ثم السبانخ وحبات الخرشوف
- تضاف جبنة الموزاريلا ثم توضع في الفرن لمدة عشر دقائق ثم يقطع الخبز إلى قطع متوسطة الحجم.
مصدر الصورة: yolopizza
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