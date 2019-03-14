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هل جربتم البيتزا بالدجاج والسبانخ مع الجبنة؟ إليكم الوصفة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا شيء أطيب من البيتزا بقطع اللحم والجبنة والخضار. إنها وجبة رائعة حقاً. ولكن، هل جربتم البيتزا بالدجاج والسبانخ مع الجبنة؟ 

إليكم مقاديرها وطريقة تحضيرها!

المقادير

- 1/2ملعقة من الطحين

- خبز إفرنجي 

- 1/2كوب من السبانخ

- حبتان من الخرشوف

- 500 غرام من الدجاج المسلوق

- 1/4كوب من الحليب

- 20 غراماً من الجوز

- رشة بهار أسود 

- 1/4كوب جبنة بارميزان

- رشة ملح

طريقة التحضير

- تخلط الزبدة والطحين والحليب وجبنة البارميزان في مقلاة مع التحريك

- يضاف البهار مع الاستمرار في عملية التقليب

- يقطع الخبز من النصف ويوضع الخليط عليه مع حبات الجوز وقطع الدجاج ثم السبانخ وحبات الخرشوف

- تضاف جبنة الموزاريلا ثم توضع في الفرن لمدة عشر دقائق ثم يقطع الخبز إلى قطع متوسطة الحجم.

مصدر الصورة: yolopizza

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