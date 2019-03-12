فطيرة الفريز مع الزبدة والكريمة.. وصفة سهلة والمذاق رائع

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من منّكم لا يحب فطيرة الفريز مع الزبدة والكريمة. إنّها الحلوى الأشهى والأطيب، والتي لا يستطيع أحد مقاومتها. ولذلك، إليكم أسهل طريقة لتحضيرها، و"ألف صحة وهنا".

المقادير:

- ½1 كوب من الطحين

- ½ كوب من السكر

- ½ ملعقة صغيرة من البايكينج باودر

- ½ كوب من الكريمة

- ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل

- كوب من السكر الناعم

- 100 غرام من الزبدة

- رشة ملح

- 4 ملاعق كبيرة من السكر

- ½2 كوب من الفريز المقطع

- ½1 ملعقة كبيرة من نشاء الذرة

طريقة التحضير

- بداية، يوضع الفريز في صحن ويضاف السكر مع التقليب

- بعد ذلك، يضاف النشاء ويقلّب المزيج مجدداً، ثم يوضع الطحين، السكر، الملح، البايكينج باودر، في صحن مع التقليب

- تضاف الزبدة وتبدأ عملية العجن، ثم توضع الكريمة مع التقليب

- عندها، يوضع الفريز في صينية مبطّنة بورق الزبدة ثم توضع قطع العجين كما هو ظاهر في الفيديو

- بعدها، يدهن وجه العجين بالكريمة وتدخل الصينية إلى الفرن لمدة 30 دقيقة

- وفي النهاية، يوضع السكر الناعم في صحن مع الحليب مع التقليب وتوضع الصلصة على الوجه.

و"صحتين"!!

مصدر الصورة: wasfetmama

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