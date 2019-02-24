"الستروغونوف باللحم مع الجبن الكريمي".. إنه الطبق الأشهى
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يحبّ الكثيرون طبق "الستروغونوف باللحم مع الجبن الكريمي" اللذيذ. فالوصفات لتحضيره عديدة، ولكننا سنقدم لكم الوصفة الأسهل والأسرع.
فإليكم المقادير وطريقة التحضير
المقادير:
- لحم مفروم: 450 غرام
- النودلز: 3 أكواب
- شوربة الفطر: 284 ملليلتر
- الماء: كوبان
- جبن التشيدر: ¾ الكوب (مبشور)
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)
طريقة التحضير:
1- يتم وضع اللحم في مقلاة كبيرة، ويجب تحريكه حتى يصبح بني اللون.
2- بعد ذلك، يتم غلي الماء لوضع النودلز وطبخها على نار هادئة لمدة 8 دقائق.
3- بعدها، يتم إضافة جبنة تشيدر إلى الشوربة مع الفلفل والملح، وظهي المكونات لحين ذوبان جبنة التشيدر.
4- يجب التحريك باستمرار، وتقدم ساخنة.
مصدر الصورة: مطبخ سيدتي
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