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"الستروغونوف باللحم مع الجبن الكريمي".. إنه الطبق الأشهى

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحبّ الكثيرون طبق "الستروغونوف باللحم مع الجبن الكريمي" اللذيذ. فالوصفات لتحضيره عديدة، ولكننا سنقدم لكم الوصفة الأسهل والأسرع.

فإليكم المقادير وطريقة التحضير

المقادير:

- لحم مفروم: 450 غرام

- النودلز: 3 أكواب

- شوربة الفطر: 284 ملليلتر

- الماء: كوبان

- جبن التشيدر: ¾ الكوب (مبشور)

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

1- يتم وضع اللحم في مقلاة كبيرة، ويجب تحريكه حتى يصبح بني اللون.

2- بعد ذلك، يتم غلي الماء لوضع النودلز وطبخها على نار هادئة لمدة 8 دقائق.

3- بعدها، يتم إضافة جبنة تشيدر إلى الشوربة مع الفلفل والملح، وظهي المكونات لحين ذوبان جبنة التشيدر.

4- يجب التحريك باستمرار، وتقدم ساخنة.

مصدر الصورة: مطبخ سيدتي

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