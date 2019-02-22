عن طهي البقوليات.. 6 معتقدات خاطئة يجب الانتباه إليها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ البقوليات من أكثر المواد الغذائية التي تستخدم في العديد من الأطعمة، في حين أنّ طهيها يحتاج إلى الكثير من الوقت كي تنضج. إلى جانب ذلك، فإنّ هناك العديد من المعتقدات السائدة حول إعداد وطهي البقوليات، ومعظمها ليس صحيحاً، وإليكم أبرزها بحسب موقع "إب كيوريوس" الإلكتروني:

1- البقوليات المنقوعة

يساهم نقع البقوليات في إنضاجها بسرعة أكبر، إلى جانب أنّ البقوليات المنقوعة لمدة تتجاوز 8 ساعات يساهم في نضجها بشكل أسرع من البقوليات غير المنقوعة.

2- يجب طهي البقوليات في مياه عذبة

تعمد العديد من ربات المنازل إلى تغيير الماء بعد عملية نقع البقوليات، غير أن ذلك ليس ضرورياً، إذ أنّ المياه المستخدمة في عملية النقع تعطي مذاقاً أفضل.

3- النقع السريع

النقع السريع للبقوليات لا يؤدي إلى نتيجة لناحية تسريع عملية الطهي، لكن يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز النكهة.

4- تغطية الإناء أثناء الطهي

للحصول على نكهة جيدة ومذاق رائع للبقوليات، فإنه من الأوجب رفع الإناء أثناء الطهي.

5- طهي البقوليات أسهل في الفرن

إن طهي البقوليات في الفرن ليس أمراً جيداً، إذ أنّها تحتاج إلى وقتٍ لتنضج، كما أن مذاقها لن يكون لذيذاً مقارنة مع عملية الطهي العادية.

6- الملح يعيق عملية الطهي

أثبتت التجارب عدم صحة المقولة التي تشير إلى أنّ إضافة الملح في بداية عملية الطهي يمنع نضج البقوليات.

مصدر الصورة: مجلة لها

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