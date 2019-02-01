طريقة جديدة لطهي الباذنجان.. الوصفة لذيذة ورائعة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( Chefclub )

في مطبخنا العربي، طرق الطهو بالباذنجان معروفة. فيمكن طبخه كـ "مسقعة" أو "مقولوبة" أو "باذانجان مقلي"، وقد يحشى بالأرزواللحم بجانب الكوسى في طبق "محاشي". أما اليوم، فإننا نقدم لكم طريقة جديدة لطهو الباذنجان، ستضيف شيئاً جديداً لمائدة عائلتك ، والأحلى من هذا كله أنها سهلة التحضير للغاية .

المقادير :

حبتا باذنجان متوسطتي الحجم

ربع كيلو لحمة مفرومة

القليل من البقدونس

بصلة

رشة ملح

طريقة التحضير:

1-قومي بتقطيع الباذنجان تماماً كما في الفيديو، ثمّ امزجي اللحمة المفرومة مع القليل من البقدونس، البصل ورشّة من الملح.

2- ضعي بعد ذلك اللحمة المفرومة في وسط كلّ حبة من الباذنجان.



3- قبل إدخالها إلى الفرن، ضعي القليل من جبنة الموزاريلا عليها وصفيها تماماً كالفيديو.

4-ضعي الصلصة الحمراء في الصينية وادخليها الفرن.



مصدر الصورة: dailymedicalinfo

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