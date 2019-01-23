شرابٌ يهزم نزلات البرد.. إليكم مكوناته وطريقة تحضيره

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في فصل الشتاء، يعاني الكثير من الأشخاص من نزلات البرد التي تتم مواجهتها من خلال مشروبات عديدة. ومع هذا، فإنّ هناك مشروباً يعتبر مفيداً كثيراً في حالات المرض، وهو شراب البرتقال والكيوي.

فإليكم مكوناته وطريقة تحضيره:

المكونات

- 8 حبات من البرتقال

- 4 حبات من الكيوي

- حبة من الليمون الحامض

- 5 ملاعق كبيرة من العسل

طريقة التحضير

- تعصر حبات البرتقال ثم تعصر حبة الليمون الحامض

- يخلط عصير البرتقال مع عصير الليمون الحامض

- تقشّر حبات الكيوي وتهرس بواسطة خلاط كهربائي

- يخلط الكيوي مع مزيج عصير البرتقال والليمون الحامض

- يضاف العسل ويحرك المزيج جيداً حتى يتجانس.

و "بالشفاء الدائم"!!

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